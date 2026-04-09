İsrail, Beyrut'u Vurdu: Ateşkes Sonrası Gerilim Tırmanıyor

ABD ve İran arasında 2 haftalık ateşkes ilan edilmesinin üzerinden saatler geçmişken, İsrail çarşamba günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki yoğun ticari ve yerleşim alanlarını herhangi bir uyarı yapmadan vurdu. İsrail, anlaşmanın Lübnan'daki İran destekli Hizbullah ile olan savaşını kapsamadığını savunsa da arabulucu Pakistan kapsadığını belirtti.

İsrail ordusu; Beyrut, güney Lübnan ve doğu Bekaa vadisinde 10 dakika içinde 100'den fazla Hizbullah hedefinin vurulduğunu açıkladı. Söz konusu hava saldırılarının son dönemdeki 'en büyük koordineli saldırılar' olduğu belirtildi. Deniz kıyısındaki başkentin birçok bölgesinden siyah dumanlar yükseldiği görüldü ve en az bir apartman vuruldu. Ambulanslar olay yerine akın ederken, acil müdahale ekipleri yanmış araçların çevresinde arama çalışmaları gerçekleştirdi.

Saldırılarda kaç kişinin öldüğü ya da yaralandığı henüz netlik kazanmazken, bazı saldırıların ticari faaliyetlerin yoğun olduğu yerlere yapılması sokaklarda paniğe neden oldu. İsrail ordusu füze rampalarını, komuta merkezlerini ve istihbarat altyapısını hedef aldığını belirterek, Hizbullah'ı sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla suçladı. Ordudan yapılan açıklamada, 'Lübnan Devleti ve sivilleri, Hizbullah'ın sivil bölgelere yerleşmesini ve silah yığınağı yapmasını reddetmeli,' denildi.

İsrail, 2 Mart'ta patlak veren İsrail-Hizbullah savaşından bu yana Beyrut'un merkezini nadiren hedef alırken, Lübnan'ın güney ve doğusu ile Beyrut'un güney banliyölerini düzenli olarak vurdu. Yeni saldırı dalgasından önce Associated Press (AP) haber ajansına konuşan bir Hizbullah yetkilisi, örgütün Lübnan'da ateşkes sağlanması için arabuluculara bir şans verdiğini ancak 'İsrailliler ateşkese uymadığı için onların da uyacağını açıklamadığını' söyledi.

Yetkili, grubun, Kasım 2024'te sona eren son tam kapsamlı savaştan bu yana sözde bir ateşkes olmasına rağmen İsrail'in Lübnan'da neredeyse her gün saldırılar düzenlediği 2 Mart öncesi statükoya geri dönülmesini kabul etmeyeceğini belirtti. Hizbullah, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasından günler sonra sınır ötesine füze fırlattı ve İsrail buna Lübnan'a yönelik geniş çaplı bombardıman ve kara işgaliyle karşılık verdi.

İsrail hava saldırıları Lübnan'da aralarında 100'den fazla kadın ve 130 çocuğun da bulunduğu bin 530'dan fazla kişinin ölümüne neden oldu. İsrail ordusu yüzlerce Hizbullah militanını öldürdüğünü açıkladı ve Lübnan'da 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Çarşamba günü erken saatlerde, İran'da ateşkesin ilan edilmesinin ardından Beyrut sokaklarında ve kıyı kenti Sidon'da çadırlarda uyuyan çok sayıda yerinden edilmiş kişi evlerine dönmeye hazırlanmak üzere eşyalarını toplamaya başladı.

Bu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ordunun Lübnan'da ilerleyeceği sözünü vermesinden önceydi. Beyrut sahilindeki geniş bir göçmen kampında, çelişkili açıklamalarla sarsılan aileler şaşkınlık ve umutsuzluklarını dile getirdiler. 35 yaşındaki Fadi Zaydan, 'Çadırda uyumaya, duş almamaya ve belirsizliğe daha fazla katlanamayız,' dedi. O ve ailesi, Netanyahu'nun açıklamaları onları durdurmadan önce güneydeki Nabatieh şehrine geri dönmeye hazırlanıyordu, ancak Zaydan, 'Ama eve gidersek hedef alınacağız,' diye ekledi.