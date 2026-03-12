İsrail'in Beyrut'a Saldırısında 3 Ölü - Son Dakika
İsrail'in Beyrut'a Saldırısında 3 Ölü

12.03.2026 10:27
İsrail ordusunun Aramun beldesine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Aramun beldesini hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Acil Durum Operasyon Merkezinin açıklamasına dayandırdığı haberinde saldırıya ilişkin bilgi verildi.

KORKUNÇ BİLANÇO

Açıklamada, İsrail ordusunun Cebel Lübnan vilayetine bağlı Aramun beldesine saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 çocuğun ise yaralandığı kaydedildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı. Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

11:16
