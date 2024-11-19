İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırısı: 10 Ölü

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BEYRUT, 19 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Beyrut'un merkezinde bir konutu hedef alan hava saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Lübnan'ın El-Cedid televizyonunun bildirdiğine göre pazartesi günü akşam saatlerinde düzenlenen hava saldırısı Zkak Blat bölgesinde nüfusun yoğun olduğu bir alanı hedef aldı. Yaralıları hastanelere taşımak için bölgeye ambulanslar sevk edildi ve vatandaşlara tüm kan gruplarından kan bağışında bulunmaları çağrısı yapıldı.

İsrail'in üst üste ikinci gün Beyrut'un merkezini hedef alması, kentte büyük bir korkuya neden olurken çok sayıda vatandaş, daha güvenli sığınma yerleri aramak üzere evlerini terk etti.

Pazar günü İsrail'in Beyrut'un merkezindeki Ras en-Naba bölgesi ile Sodeco Meydanı ticaret merkezi arasında bulunan Baas Partisi merkezine havadan karaya iki füze ile düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın medya sorumlusu ve sözcüsü Muhammed Afif ve 7 kişi öldürülmüştü.

Pazar akşamı düzenlenen başka bir İsrail saldırısında ise Hizbullah'ın güney cephesi operasyon sorumlusu Mahmud Madi hedef alınarak Beyrut'taki Mar İlyas Caddesi'nde Madi ailesine ait bir elektronik mağazası vurulmuştu. Söz konusu saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu 23 Eylül'den bu yana Hizbullah ile çatışmaların tırmandığı bir ortamda Lübnan'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail ayrıca ekim ayı başında kuzey sınırından Lübnan'a doğru bir kara harekatı başlattı.