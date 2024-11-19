İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırısı: 10 Ölü

İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

19.11.2024 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYRUT, 19 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Beyrut'un merkezinde bir konutu hedef alan hava saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Lübnan'ın El-Cedid televizyonunun bildirdiğine göre pazartesi günü akşam saatlerinde düzenlenen hava saldırısı Zkak Blat bölgesinde nüfusun yoğun olduğu bir alanı hedef aldı. Yaralıları hastanelere taşımak için bölgeye ambulanslar sevk edildi ve vatandaşlara tüm kan gruplarından kan bağışında bulunmaları çağrısı yapıldı.

İsrail'in üst üste ikinci gün Beyrut'un merkezini hedef alması, kentte büyük bir korkuya neden olurken çok sayıda vatandaş, daha güvenli sığınma yerleri aramak üzere evlerini terk etti.

Pazar günü İsrail'in Beyrut'un merkezindeki Ras en-Naba bölgesi ile Sodeco Meydanı ticaret merkezi arasında bulunan Baas Partisi merkezine havadan karaya iki füze ile düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın medya sorumlusu ve sözcüsü Muhammed Afif ve 7 kişi öldürülmüştü.

Pazar akşamı düzenlenen başka bir İsrail saldırısında ise Hizbullah'ın güney cephesi operasyon sorumlusu Mahmud Madi hedef alınarak Beyrut'taki Mar İlyas Caddesi'nde Madi ailesine ait bir elektronik mağazası vurulmuştu. Söz konusu saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu 23 Eylül'den bu yana Hizbullah ile çatışmaların tırmandığı bir ortamda Lübnan'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail ayrıca ekim ayı başında kuzey sınırından Lübnan'a doğru bir kara harekatı başlattı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Beyrut, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
08:41 Rize Çayeli’de heyelan Ölü ve yaralılar var Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
08:15 Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı
07:21 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış
14:48 Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket
14:48 İki teğmen daha TSK’dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi İki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi
14:28 İlker Ayrık, RTÜK’ten büyük ceza yedikleri dansöz oyununu yıllar sonra anlattı İlker Ayrık, RTÜK'ten büyük ceza yedikleri dansöz oyununu yıllar sonra anlattı
14:24 Trabzon Adliyesi’nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı Trabzon Adliyesi'nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı
14:21 Fatih Terim, “Icardi mi, Osimhen mi“ sorusuna bakın ne yanıt verdi Fatih Terim, "Icardi mi, Osimhen mi?" sorusuna bakın ne yanıt verdi
14:19 8 milyon araç için zorunlu Akaryakıtta yeni dönem başladı 8 milyon araç için zorunlu! Akaryakıtta yeni dönem başladı
14:12 Kız isteme sırasında tuzlu su verilen damattan olay hareket Kız isteme sırasında tuzlu su verilen damattan olay hareket
14:07 Üvey Baba’nın Semiha’sı İBB’de çalışıyor Son halini görmeniz lazım Üvey Baba'nın Semiha'sı İBB'de çalışıyor! Son halini görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 10:19:49. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.