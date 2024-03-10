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- İsrail'in çekildiği Han Yunus'ta enkaz altındaki cansız bedenler çıkarılıyor

GAZZE ŞERİDİ - Filistin Sivil Savunma ekipleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta enkaz altında kalan cansız bedenleri çıkarmaya devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde büyük bir yıkım bırakarak kısmen çekilmişti. Onlarca ev ve iş yeri ile altyapının enkaza döndüğü kentte Filistin Sivil Savunma ekipleri saldırılar nedeniyle enkaz altındaki cansız bedenleri çıkarmaya devam ediyor. Filistin Sivil Savunma görevlisi Hani Dabour, İsrail ordusunun Han Yunus'un Al-Amal, Japon ve Hollanda mahallelerinden çekilmesinin ardından onlarca cansız bedeni enkaz altından çıkardıklarını söyleyerek, "Cesetlerin çoğu çürümüş durumda. Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor" dedi. Saldırılar nedeniyle altyapının hasar gördüğünü kaydeden Dabour, "Tahrip olan yollarda cansız bedenleri taşımakta zorlandık" ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı sayısı 31 bin 45'e, yaralananların sayısı ise 72 bin 654'e yükseldi.