İsrail'in çekildiği Lübnan'ın güneyine dönen halk, bölgeyi "enkaz halde" buldu - Son Dakika
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İsrail'in çekildiği Lübnan'ın güneyine dönen halk, bölgeyi "enkaz halde" buldu

İsrail\'in çekildiği Lübnan\'ın güneyine dönen halk, bölgeyi "enkaz halde" buldu

İsrail'in çekildiği Lübnan'ın güneyine dönen bölge halkı yaşadıkları yerleri "enkaza dönmüş halde" buldu.

20.02.2025 13:50
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İsrail'in çekildiği Lübnan'ın güneyine dönen bölge halkı yaşadıkları yerleri "enkaza dönmüş halde" buldu.

Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşması sonrası işgal sürecini 26 Ocak'ta uzatan İsrail, 18 Şubat'a kadar birçok bölgeden çekildi.

Lübnan ordusu, İsrail'in işgal ettiği 11 bölgede kontrol sağlarken, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) İsrail'in "Lübnan'ın güneyindeki yerleşim bölgelerinden çekildiğini" duyurdu.

Lübnan ordusunun konuşlandığı Kefr Killa beldesine dönen bölge halkı, yaşadıkları yerlerde büyük çapta bir yıkımla karşılaştı.

"Karışık hisler"

Lübnan'ın güneyindeki Kefr Killa Belediye Başkanı Hasan Sis, AA muhabirine, İsrail işgali sonrası yaşadığı bölgeye geri dönüşü anlattı.

Sis, "Yıkımın hüznü ve Kefr Killa'ya dönüşün mutluluğu arasında, karışık hisler içindeyim." diyerek, İsrail işgali sonrasında beldeye dönüşten duyduğu memnuniyeti, yaşanan yıkımdan ise hüznünü dile getirdi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında birçok kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Sis, "Elhamdülillah beldemize döndük. Allah şehitlerimize rahmet eylesin." dedi.

Bölge sakinlerinden Hıdır Hamud ise "En önemlisi bizim beldemize dönmemiz. İkincisi ise şehitlerimiz, buradaki dostlarımız, bölgede yaşayanların durumu..." ifadelerini kullandı.

"Kırılmamış bir bardak ve bir tabak bile yok"

Kefr Killa'ya dönen Muhammed Mahmud ise "Elhamdülillah bugün mutluyuz. Binlerce defa şükürler olsun." diyerek evine döndüğünden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Mahmud, "Elhamdülillah, evim büyük ölçüde yıkıldı, ama sağlığım yerinde. Kırılmamış bir bardak ve bir tabak bile yok. Tavan yere çökmüş." şeklinde konuştu.

Beldenin yüzde 90'dan fazlasının yıkıldığını dile getiren Mahmud, İsrail askerlerinin işgali sonrasında bölgedeki karşılaştıkları manzarayı gösterdi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilme süreci

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu.

Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan-İsrail sınırındaki beldelerde yaşayan binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun saldırıları ve sürdürdüğü işgali nedeniyle yerinden edildi.

İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede 19 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanırken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise İsrail'in Lübnan'dan çekilme sürecini geciktirdiğini açıklayarak, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı gereği İsrail'in ülkenin güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, Son Dakika

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