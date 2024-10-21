İsrail'in Cibaliya'da Filistinlilere Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'in Cibaliya'da Filistinlilere Saldırısı

İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda 7 Filistinliyi top mermisiyle öldürdü, birçok yaralı var.

21.10.2024 14:47
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İsrail ordusu yoğun saldırı ve kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sığındıkları okuldan zorla çıkardığı 7 Filistinliyi top mermisiyle hedef alarak öldürdü, çok sayıda Filistinliyi de yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlileri, sığındıkları Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okuldan zorla dışarı çıkardı.

İsrail ordusu dışarı çıkmaya zorladığı Filistinlileri top mermisiyle hedef alarak 7'sini orada öldürdü, birçoğunu da yaraladı.

Kemal Advan Hastanesi yetkilileri, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir okula sığınan Filistinlilere düzenlediği saldırıda öldürülen 7 Filistinli ile çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini aktardı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Cibaliya'da Filistinlilere Saldırısı - Son Dakika

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