İsrail'in Cibaliya'daki Saldırısında 13 Filistinli Öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir klinik ile mescide düzenlediği saldırıda 13 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Basal, İsrail'in Cibaliya'da bir klinik ile mescide düzenlediği bombalı saldırıda 13 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları da saldırı sonrası Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesine çok sayıda ölü ve yaralının ulaştığını aktardı.

Acil servisin saldırı bölgesinden getirilen yaralılarla dolduğu ifade edildi.