İsrail'in E1 Planı Filistin'i İzole Ediyor

Filistin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesi planının, Batı Şeria'yı bölmeyi ve Kudüs'ü izole etmeyi hedeflediğini bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Kudüs ve çevresi ile Batı Şeria'nın merkezinde gasbedilen Filistin topraklarında kurulan yasa dışı Ariel yerleşiminde binlerce yeni birim inşa edilmesi için ihale açmasının sert bir dille kınandığı ifade edildi.

"E1 bölgesindeki sömürgeci yapılaşmanın, İsrail'in Filistin devletinin kurulması fırsatına darbe vurma, coğrafi ve demografik birliği baltalama ve Batı Şeria'nın izole bölgelere bölünmesi projesini sağlamlaştırma planlarının bir devamı" olduğu vurgulandı.

Yeni yerleşim birimi ihalelerinin, soykırım, tehcir ve ilhak suçlarının bir uzantısı; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "büyük İsrail" söyleminin bir yansıması olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in planlarından vazgeçmek zorunda kalması ve Filistin meselesi, soykırım, tehcir ve ilhak konusunda uluslararası uzlaşıya tabi olması için gerçek manada uluslararası müdahalede bulunulması ve yaptırımlar uygulanması" çağrısında bulundu.

"Kudüs'ün izole edilmesi hedefleniyor"

Kudüs Valiliği ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in "E1" planını hayata geçirerek, Kudüs ile yasa dışı Ma'ale Adumim yerleşim birimi arasına yeni yerleşim birimleri kurarak, Kudüs'ü kıskaca almayı ve çevresinde kalan Filistin topraklarını yutmayı amaçladığını ifade etti.

Ayrıca bu adımın, Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayırmayı, Kudüs'ün Filistin topraklarından izole edilmesini, Filistin devletinin yaşam bağlarının daha oluşmadan koparılmasını hedeflediği vurgulandı.

Bu planların bu dönemde duyurulmasının, Filistin topraklarına ve kimliğine kapsamlı bir savaş ilan etmek anlamına geldiğini belirtilen açıklamada, bunun Kudüs ve çevresini hedef alan diğer açıklamalarla örtüştüğü ifade edildi.

Söz konusu planların "Kudüs'ün ulusal kimliğini değiştirmeyi; Arap, Müslüman ve Hristiyan simgelerini yok etmeyi ve Filistin devletinin kurulmasına ilişkin herhangi bir ihtimali bile ortadan kaldırmayı" amaçladığına dikkati çekildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

?Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bağlantının kesilmesi amaçlanıyor

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan, fakat Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1" projesi başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yerleşim birimi ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

E1 projesiyle, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Bu proje kapsamında 5 binden fazla Filistinlinin, topraklarından sürülebileceği aktarılıyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor.

Birleşmiş Milletlerin en üst yargı mekanizması Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024'te işgalci İsrail'in tüm "yeni yerleşim faaliyetlerini" durdurması ve İsraillilerin gasbettiği tüm Filistin topraklarından çıkarılması gerektiği yönünde görüş kararını bildirmiş, ancak İsrail kararı reddetmişti.