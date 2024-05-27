İsrail'in Filistin kampına saldırısı Van'da protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'in Filistin kampına saldırısı Van'da protesto edildi

İsrail\'in Filistin kampına saldırısı Van\'da protesto edildi

İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırı, Van'da Filistine Destek Platformu üyeleri ve vatandaşlar tarafından protesto edildi. Platform sözcüsü Mehmet Garip Cesur, İsrail'in Gazze'de soykırım yapmaya devam ettiğini belirterek, uluslararası toplumu İsrail'in bu caniliği karşısında caydırıcı bir adım atmaya çağırdı.

27.05.2024 20:02
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İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırı Van'da protesto edildi.

Filistine Destek Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Hz. Ömer Camisi avlusunda toplanarak "Hamas'a selam direnişe devam", "Zalimler için yaşasın cehennem" ve "Kahrolsun İsrail ve işbirlikçileri" sloganları attı.

Grup adına basın açıklaması yapan platform sözcüsü Mehmet Garip Cesur, İsrail'in Gazze'de soykırım yapmaya devam ettiğini söyledi.

İsrail'in dün gece bir canilik daha yaptığını belirten Cesur, şunları kaydetti:

"Refah'ta onlarca Filistinliyi bombalarla yakarak şehit eden siyonistler, iyice zıvanadan çıktı. İnsanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdüren İsrail'in gerçekleştirdiği son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Refah'ta yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan siyonistlerin anlayacağı tek dilin silah olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Filistin direnişinin kahraman mücahitleri karşısında acziyet yaşayan siyonistler, intikamını savunmasız sivillerden alarak soykırım işlemektedir." diye konuştu.

Dünyanın artık siyonist rejimin yaptıklarını görmesi gerektiğini dile getiren Cesur, "İsrail ordusu Birleşmiş Milletler kampındaki mültecileri diri diri yakmakla kalmıyor sivilleri sistematik işkenceye ve soykırıma maruz bırakıyor. İsrail'in tek amacı Filistin halkını yok etmektir. Yerinden edilmiş sivillere yönelik yapılan bu katliam insanlığın gözü önünde gerçekleşen bir utanç tablosudur. İslam ümmeti, İslam devletleri ve uluslararası toplum İsrail'in bu caniliği karşısında caydırıcı bir adım atamamaktadır. Filistin'de yaşanan her bir gecikme daha fazla Filistinlinin canına mal oluyor. İnsanları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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