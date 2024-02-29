İsrail'in Gazze'de açlık ve susuzluk nedeniyle insanlık dramı

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İsrail'in insanları aç ve susuz bırakarak insanlık dramına neden olduğu Gazze Şeridi'nde anneler, ailesini ve çocuklarını besleyebilmek için uzun yemek kuyruklarında bekliyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayan Necla Ebu Ameşe (41), yaralı eşi ve 5 çocuğuna az da olsa yiyecek götürebilmek için elindeki plastik kapla çorba almayı bekleyen yüzlerce Filistinliden sadece biri.

Açlıktan zayıf düşmüş bedeniyle dün de aynı kuyruğa giren ancak yiyecek alamayan Ebu Ameşe, günlerdir aç olan çocuklarına üzülerek endişe içinde yemek alabilmeyi bekliyor.

Yaşadıkları insanlık dramını AA'ya anlatan Ebu Ameşe, gelecek günlerde bu yemekleri de bulamayacaklarını söyledi.

Gazze'nin kuzeyinde Filistinli kadınların içinde bulundukları durumun çok trajik olduğunu ifade eden Ebu Ameşe, dünyanın başka yerlerinde çocuklarına sağlıklı öğünler yedirebilen annelerin yerinde olmayı istediğini belirtti.

Çocukların evde yemek beklediğini, çorba alıp alamayacaklarının ise meçhul olduğunu dile getiren Ebu Ameşe, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde açlıktan ölüyoruz. Bu acı ve savaş böyle devam edemez." dedi.

Filistinli anne, hastalıkların da yayıldığını, içtikleri suyun kirli olduğunu ifade etti.

Hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini engellediği için yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.???????

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.