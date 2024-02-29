İsrail'in Gazze'de açlık ve susuzluk nedeniyle insanlık dramı

İsrail'in insanları aç ve susuz bırakarak insanlık dramına neden olduğu Gazze Şeridi'nde anneler, ailesini ve çocuklarını besleyebilmek için uzun yemek kuyruklarında bekliyor.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayan Necla Ebu Ameşe (41), yaralı eşi ve 5 çocuğuna az da olsa yiyecek götürebilmek için elindeki plastik kapla çorba almayı bekleyen yüzlerce Filistinliden sadece biri.
Açlıktan zayıf düşmüş bedeniyle dün de aynı kuyruğa giren ancak yiyecek alamayan Ebu Ameşe, günlerdir aç olan çocuklarına üzülerek endişe içinde yemek alabilmeyi bekliyor.
Yaşadıkları insanlık dramını AA'ya anlatan Ebu Ameşe, gelecek günlerde bu yemekleri de bulamayacaklarını söyledi.
Gazze'nin kuzeyinde Filistinli kadınların içinde bulundukları durumun çok trajik olduğunu ifade eden Ebu Ameşe, dünyanın başka yerlerinde çocuklarına sağlıklı öğünler yedirebilen annelerin yerinde olmayı istediğini belirtti.
Çocukların evde yemek beklediğini, çorba alıp alamayacaklarının ise meçhul olduğunu dile getiren Ebu Ameşe, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde açlıktan ölüyoruz. Bu acı ve savaş böyle devam edemez." dedi.
Filistinli anne, hastalıkların da yayıldığını, içtikleri suyun kirli olduğunu ifade etti.
Hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini engellediği için yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.???????
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'de açlık ve susuzluk nedeniyle insanlık dramı - Son Dakika
Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolüyle tanınan Pınar Altuğ Atacan, seçim öncesi sokaklarda asılan parti bayraklarına tepki gösterdi. Altuğ, bu bayraklara harcanan parayla deprem bölgelerine yardım yapılabilineceğini belirtti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maçta, Onuachu'nun kolunda ezilme ve kısmi kırık olduğu tespit edildi. Bordo-mavililer yayınladıkları bir videoyla hem sakatlığı açıkladı hem de gönderme yaptı.
2017 yılında Müge Anlı'nın programına konuk olan Kazım Şehirali'nin hayatı Tuzla Belediyesi'nin desteğiyle değişti. Bugün ekibini Tuzla'ya gönderen Anlı, Kazım'ın yaşadığı evi ve belediye ekiplerinin verdiği hizmetleri görünce mest oldu. Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya teşekkür eden Anlı, "Biz de Tuzla'ya taşınalım. Keşke bizim de orada evimiz olsa" dedi. Müge Anlı, 2017 yılında programına konuk olan Kazım Şehirali isimli gencin hayatını değiştirdi.
AK Parti Aydın mitinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe hevesinde olanlar varsa karşılaşacakları en hafif gerçek 15 Temmuz olacaktır. Milletiyle, ordusuyla, duruşuyla artık bambaşka bir Türkiye var. Artık bu milletin, kendi iradesini hiçe sayanlara tahammülü kalmamıştır" dedi.
Türkiye'nin dev süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt'ün iflas etmesinin ardından küresel kriz bir firmaya daha bayrak çektirdi. Bursa İnegöl'de 4000 metrekarelik tesis içinde faaliyet gösteren ve 34 ülkeye ihracat yapan tekstil devi Armes Home, ekonomik zorluklarla karşılaşarak konkordato ilan etti.
Türk Polis Teşkilatı'nın şeffaflığını artırmak için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılında polis memurlarına yaka kamerası takılacağını duyurdu. Yaka kamerası, polis ile vatandaş arasındaki konuşmaları kayıt altına alacak ve görüntüler merkezden izlenebilecek. Ayrıca, yüz tanıma sistemi sayesinde şüpheliye anında müdahale edilebilecek. Bu uygulama ile asılsız iddialar ve iftiralar ortadan kalkacak.
Son dönemde Türkiye'de et fiyatlarında yaşanan artış hız kesmeden devam ederken, yaşanan fiyat artışları Rekabet Kurumu'nu da harekete geçirdi. 11 firmanın bir olup fiyatları artırdığını tespit eden Rekabet Kurumu, bu firmalara ulaşarak cezai işlem uyguladı. Gelişmeyle ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Bunu öyle bir anda yaptılar ki sanki sistemi tıkamak için, 1 ay kaldı seçime. Et, piyasanın dengesini bozuyor" dedi.
Serie A'da Juventus forması giyen 30 yaşındaki Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping testi, 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maç sonrası pozitif çıkmıştı. Ekim ayında yapılan ikinci testte de, numunenin pozitif çıktığı doğrulanmıştı. Yıldız futbolcu hakkında açılan soruşturma sona erdi ve İtalya Anti Doping Komitesi tarafından Paul Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası verildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Eryaman Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş hakkında disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?