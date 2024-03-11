İsrail'in Gazze'de aşiretlerden oluşan yönetim oluşturma planı Filistin toplumunu parçalama çabası olarak yorumlanıyor

İsrail'in, uluslararası taraflar aracılığıyla Gazze'deki Hamas hükümetine alternatif olarak aşiretlerden oluşan bir yönetim oluşturma planı, Filistin'in toplumsal yapısını parçalama ve kaos çıkarma çabası olarak yorumlanıyor.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, uluslararası tarafların, İsrail'in direktifiyle ve Gazze'de yeni yönetim arayışları kapsamında aşiretler ve muhtarlarla 12 toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Sevabite, Filistinli ailelerin, kendilerine yapılan ve gözlemcilerin ifade ettiği gibi "toplumsal yapıyı bölmeyi, kaos çıkarmayı ve güvensizlik ortamı oluşturmayı amaçlayan" bu teklifi reddettiğini ifade etti.
Filistinli hukukçu ve akademisyen Rami Abduh da X'te yaptığı açıklamada, 12 toplantıdan sonuncusunun Es-Sabra Mahallesindeki Şuhayber Ailesi'yle gerçekleştirildiğini ancak ailelerin hiçbirinin "Gazze'nin yönetimiyle ilgili bir teklife" onay vermediğini aktardı.
İsrail, 1978'de gerçekleştiremediği Köy Birliklerine benzer bir oluşumun peşinde
Gazze'deki Filistin Kabileler, Aşiretler ve Aileler Topluluğu 10 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, "Aşiretler, siyasi bir rejimin alternatifi değil, ulusal dokunun bileşenlerinden biri, direnişin destekçisi ve İsrail'e karşı dahili cephenin hamisidir." ifadelerini kullanarak bu teklife karşı olduğunu dile getirdi.
İsrail'in bu planının, 1978 yılında Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) alternatif olacak ve self determinasyon müzakerelerine katılacak bir Filistin liderliği oluşturmak için kurduğu "Köy Birlikleri"ne benzetildiği açıklamada, köy birlikleri sisteminin yeniden canlandırılmasının işgalciye hizmet ettiği ve buna ortak olanların da işgalci gibi muamele göreceği vurgulandı.
Hamas'dan bir güvenlik yetkilisinin basına yansıyan açıklamalarında ise "İsrail'in, Gazze'yi yönetecek organlar oluşturma girişiminin, savaş meydanında verdiği kayıpları siyasi oyunlarla telafi etme çabası olduğu ve bunun gerçekleşmesine izin verilmeyeceği" ifadeleri yer aldı.
İsrail, Filistin toplumunu parçalamayı amaçlıyor
Siyasi analist ve yazar Ekrem Atallah AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin yönetimi için Hamas'ın, Filistin yönetiminin ve Fetih Hareketinin dışında bir alternatif arayışı içinde olduğunu ifade etti.
"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin'i parçalamaya çalışıyor." diyen Atallah, Gazze'de nüfusun kahir çoğunluğunun aşiretlerden oluşmadığını ve dolayısıyla bu planın başarılı olamayacağını dile getirdi.
İsrail'in 1978'de kurmaya çalıştığı Köy Birliklerini yeniden canlandırmaya çalıştığını ancak Filistinli ailelerin bunu kabul etmeyeceğini kaydeden Atallah, "İsrail'in bu seçeneğe yönelmesi, yaşadığı krizin ve Hamas ile Filistin yönetimini istemediğinin bir göstergesi." dedi.
Amaç, kaos ortamı oluşturmak
Bir diğer siyasi analist İbrahim el-Medhun da İsrail'in, Hamas ve Filistin yönetimi dahil resmi bir Filistin oluşumunu devre dışı bırakarak bir kaos ortamı oluşturmaya çalıştığını kaydetti.
Medhun, "İsrail, Batı Şeria ile Gazze'yi birbirine bağlayacak resmi bir oluşumun güçlenmesini istemiyor. Bu nedenle Filistin yönetimini reddediyor ve Hamas'ın yönetimde kalmasını da istemiyor çünkü Aksa Tufanı'nın tekrarlanmasından korkuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Gazze'deki güç merkezinin aşiretler değil Filistinli gruplar üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Medhun, ailelerin de bunu Filistin ulusal projesine ihanet olarak görüp reddedeceğini savundu.
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