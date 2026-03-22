İsrail'in Gazze'de Hava Saldırısı: 4 Ölü
İsrail'in Gazze'de Hava Saldırısı: 4 Ölü

22.03.2026 18:34
İsrail ordusu Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir polis aracını hedef aldığı hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Bölgedeki El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediği ve bir polis aracını hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 8 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Nuseyrat bölgesinde yapılan İsrail saldırısında polis aracının hedef alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

