İsrail'in Gazze'de Hava Saldırısı: 4 Ölü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir polis aracını hedef aldığı hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Bölgedeki El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediği ve bir polis aracını hedef aldığı belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Nuseyrat bölgesinde yapılan İsrail saldırısında polis aracının hedef alındığı kaydedildi.