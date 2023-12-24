İsrail\'in Gazze\'de öldürdüğü Hristiyan anne kız için Lübnan\'da cenaze töreni düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşayan Filistinli Hristiyan mülteciler, İsrail ordusunun keskin nişancıları tarafından Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesine sığınırken öldürülen anne ve kızı için gıyabi cenaze töreni düzenledi.

Beyrut'un kuzeyindeki Dıbeyye Kampı'ndaki Katolik Rum Mar Gerges Kilisesinde, 16 Aralık'ta Gazze'de İsrail keskin nişancıları tarafından vurulan Nahide Halil Anton ve kızı Semer Kemal Anton için gerçekleştirilen cenaze törenine, öldürülen anne ve kızın yakınları ile kamp sakinleri katıldı.

Ayinde, anne ve kızının fotoğrafını taşıyan yakınlarının gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Törende ölenler için saf tutanlar, dualar okudu. Ardından yakınları ziyaretçilerin taziyelerini kabul etti.

Olay hakkında, AA muhabirine açıklamada bulunan Anton ailesinin yakınlarından Saadet Gatas, Nahide'nin dayısının kızı olduğunu söyledi.

Geçen cumartesi günü Gazze'deki ez-Zeytun Mahallesi'nde yer alan kiliseye sığındıklarını anımsatan Gatas, "Kızı Semer tuvalete gitmek isterken keskin nişancılar tarafından vuruluyor. Sonra kızının sesine koşan anne de kafasından vuruluyor. Her ikisi de olay yerinde şehit oldu. Olayda onlarla beraber 7 kişi de yaralandı." dedi.

Gazze'deki Hristiyan topluluğun sığındığı Kutsal Aile Katolik Kilisesi, 16 Aralık'ta İsrail güçleri tarafından kuşatılmış ve ardından anne ile kızı keskin nişancılar tarafından öldürülmüştü.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus da 17 Aralık'ta geleneksel pazar duasında "Gazze'den çok ciddi ve acı verici haberler almaya devam ediyorum. Silahsız siviller bombalanıyor ve vuruluyor." ifadesini kullanmıştı.

İsrailli Belediye Başkan Yardımcısı Fleur Hassan-Nahoum ise 19 Aralık'ta Londra merkezli LBC radyosuna yaptığı açıklamada, Gazze'de hiç Hristiyan olmadığı ve Kilise bulunmadığını iddia etmişti.