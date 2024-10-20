İsrail'in Gazze'de öldürdüğü ressamdan geriye, Filistin halkının acılarını ölümsüzleştirdiği çizimler kaldı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'de öldürdüğü ressamdan geriye, Filistin halkının acılarını ölümsüzleştirdiği çizimler kaldı

İsrail ordusunun 15 gündür yoğun saldırıları ve kuşatmasına maruz kalan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlenen saldırıda öldürülen Filistinli ressam Mehasin el-Hatib'den geriye, İsrail saldırıları altındaki Gazze'nin acısını dünyaya duyurduğu çizimler kaldı.

20.10.2024 01:16
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İsrail ordusunun 15 gündür yoğun saldırıları ve kuşatmasına maruz kalan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlenen saldırıda öldürülen Filistinli ressam Mehasin el-Hatib'den geriye, İsrail saldırıları altındaki Gazze'nin acısını dünyaya duyurduğu çizimler kaldı.

Başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere, Gazze'nin kuzeyini 6 Ekim'den bu yana yoğun şekilde hedef alan İsrail ordusunun saldırısında, Filistinli ressam Mehasin el-Hatib de hayatını kaybetti.

Filistinlilerin sesini çizimleriyle dünyaya duyurmaya çalışan Hatib, İsrail'in bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde yönelik saldırıları neticesinde yaşanan dramları eserlerine yansıttı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde öldürdüğü ressamdan geriye, Filistin halkının acılarını ve hayallerini ölümsüzleştirdiği çizimler kaldı.

Eski Filistin Kültür Bakanı Atıf Ebu Seyf, sosyal medya hesabından, "Cibalya Mülteci Kampı'nın kızı, sanatçı Mehasin el-Hatib'in şehit olduğunu" duyurdu.

Mehasin'in, İsrail'in ablukasına ve saldırılarına rağmen Cibalya'da kalmayı tercih ettiğini, son ana kadar Filistin için çizim yaptığını, tüm yorgunluk ve bitkinliğe rağmen teslim olmadığını ifade eden Ebu Seyf, "Bir yılı aşkın süredir hayatta kalmak için mücadele eden Mehasin, Filistin konulu özellikle dijital ve karikatür çizimlerini suskun dünyaya mesaj olarak gönderdi." ifadesine yer verdi.

Filistinli gazeteci Ömer el-Katta da sosyal medya hesabından, arkadaşı Filistinli sanatçının, İsrail'in dün gece Gazze'nin kuzeyindeki Cibalya Mülteci Kampı'nın Tel ez-Zater bölgesinde işlediği katliamın ardından şehit olduğunu yazdı.

Çizimleriyle saldırıların dehşetli yüzünü dünyaya gösteriyordu

Katta, Filistinli kadının, İsrail'in 15 gündür yoğun saldırıları ve kuşatması altındaki Gazze'nin kuzeyindeki evinde mahsur kaldığını ifade etti.

"Mehasin, bir rakam değil. O, bir sanatçı. Saldırıların dehşetli yüzünü çizip dünyaya gösteriyordu." ifadesini kullanan Katta, güzel yüzlü, ahlaklı ve erdemli olarak tanınan Mehasin'in, son nefesine kadar kuzeyde direndiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 519 Filistinli öldü, 99 bin 637 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 353'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 740 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 757 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'de öldürdüğü ressamdan geriye, Filistin halkının acılarını ölümsüzleştirdiği çizimler kaldı - Son Dakika

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