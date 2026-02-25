İsrail'in Gazze'de Sağlık Çalışanlarına Açtığı Ateş - Son Dakika
İsrail'in Gazze'de Sağlık Çalışanlarına Açtığı Ateş

25.02.2026 12:29
İsrail güçlerinin, 23 Mart'ta Gazze'de sağlık ekiplerine yönelik 910 el ateş ettiği belirlendi.

İsrail güçlerinin, 23 Mart 2025'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Tel es-Sultan bölgesinde ilk yardım ve sivil savunma ekiplerini 910 el ateş ederek öldürdüğü açığa çıktı.

Londra merkezli bağımsız araştırma kuruluşları Earshot ve Forensic Architecture, İsrail ordusunun geçen yıl martta gerçekleştirdiği katliamı ses kayıtları, cep telefonu görüntüleri, uydu fotoğrafları ve olaydan kurtulan iki Filistinlinin tanıklıkları üzerinden inceledi.

Üç ayrı ses ve video kaydında yapılan incelemenin detaylarına yer verilen Earshot ve Forensic Architecture ortak raporuna göre İsrail askerleri, sağlık ve sivil savunma çalışanlarına en az 910 el ateş etti.

İsrail askerleri, Filistinli sağlık ve sivil savunma çalışanlarına ilk 5 dakika 30 saniye içinde 844 el ateş ederken, iki saat süren saldırının ilk dakikalarında kaydedilen silah seslerinin yüzde 93'ünün doğrudan ambulans ve itfaiye aracını hedef aldığı ortaya çıktı.

İsrail askerlerinin, yol kenarında yükseltilmiş bir kum setinde, tepe lambaları açık ambulanslar ve itfaiye aracını açık biçimde görebilecek bir konumda olduğu tespit edildi.

Bulundukları noktadan bir müddet ateş açan İsrail askerlerinin ardından araçlara doğru yönelerek bazı yardım görevlilerini yakın mesafeden infaz ettiği belirtildi.

Tanık ifadelerine göre bölgede 30 civarında İsrail askeri vardı ve en az 5 İsrail askeri, Filistinli sağlık ve sivil savunma çalışanlarına eş zamanlı ateş açtı.

Ne olmuştu?

İsrail askerleri, 23 Mart'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Tel es-Sultan'da 14 sağlık, sivil savunma personeliyle bir BM çalışanını, onları taşıyan ambulanslar ve bir itfaiye aracına doğrudan ateş açarak öldürmüştü.

Saldırıda, 8'i Filistin Kızılayı mensubu, 6'sı sivil savunma ekibi görevlisi ve 1'i Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı olmak üzere 15 yardım görevlisi katledilmişti.

Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan kişilerden bazıları elleri bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış, birinin başı kesik, diğerleri ise cesetleri parçalanmış şekilde derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunmuştu.

Bu katliamdan sağ kurtulan Filistin Kızılayında görevli sağlık çalışanı Esad Nasasra, İsrail askerlerince alıkonularak gözaltı merkezine götürülmüştü.

İsrail, Gazze'de sağlık çalışanlarını hedef alma politikasını inkar ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda sağlık ve sivil savunma personelini sistematik olarak hedef alması uluslararası kamuoyunda büyük tepki uyandırmaya devam ederken, Tel Aviv yönetimi söz konusu saldırıları inkar politikasını sürdürüyor.

Savunma Bakanı Gideon Saar, İsrail askerlerinin "rastgele bir ambulansı hedef almadığını" savunarak "aracın şüpheli bir şekilde askerlere doğru geldiğini" öne sürmüştü.

İsrail ordusu, askerlerinin ambulans ve itfaiye aracını doğrudan hedef aldığını itiraf niteliğindeki açıklamada, "İlk soruşturmanın ardından, şüpheli araçlardan bazılarının ambulans ve itfaiye aracı olduğu belirlendi." ifadelerine yer vermişti.

İsrail'in iddiaları çürütülmüştü

The New York Times gazetesi ise 5 Nisan'da, öldürülen bir sağlık görevlisinin cep telefonundan ulaştığı videoyu yayınlamıştı. Görüntülerde, araçların tepe lambalarının yandığı görülmüştü.

Videoyu çeken sağlık görevlisinin kelime-i şehadet getirdiği ve öleceğini anlayarak "Beni affet anne. Bu benim seçtiğim yol; insanlara yardım etmek." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, 23 Mart, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

