İsrail'in Gazze'deki Ateşkes İhlali - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Ateşkes İhlali

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İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesi ihlal ederek 5 Filistinliyi yaraladı, işgal alanını genişletti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkesi ihlal ederek 5 Filistinliyi yaraladığı, Gazze kentinin doğusundaki işgal alanını genişletmeyi sürdürdüğü bildirildi.

Gazze kentindeki Es-Saraya Sahra Hastanesinden alınan bilgiye göre İsrail donanması, Gazze kenti açıklarında balıkçılara ateş açtı. Saldırı sonucu 3 balıkçı yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail savaş gemilerinin sabah saatlerinde Gazze Limanı açıklarında avlanan balıkçı teknelerini takip ederek yoğun ateş açtığını ve yaralanan 3 balıkçının hastaneye kaldırıldığını aktardı.

İsrail'in, Ekim 2023'te başlayan saldırılardan bu yana Gazze'deki balıkçıların denize açılmasını engellediği, ancak kötüleşen yaşam koşulları nedeniyle onlarca balıkçının tüm risklere rağmen avlanmaya devam ettiği belirtiliyor.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki işgal alanını da genişlettiğine dikkati çekti.

İsrail'e ait askeri araçların gece saatlerinde Tuffah Mahallesi'nin doğusundaki Es-Senafur Kavşağı çevresine ilerlediği ve ateşkes kapsamında belirlenen "Sarı Hat"tı gösteren beton blokları Selahaddin Caddesi boyunca onlarca metre batıya taşıdığı kaydedildi.

Bölge sakinlerinin sabah saatlerinde evlerinin önünde beton bloklarla karşılaştığı ve bunun yaşamları açısından tehlike oluşturduğu vurgulandı.

Sarı Hat'tın, Ekim 2025'te varılan ateşkes kapsamında İsrail ordusunun çekildiği bölgeler ile işgalini sürdürdüğü alanları ayırdığı ifade ediliyor.

İsrailli yetkililerin açıklamalarına göre, ateşkes anlaşmasının imzalanmasından bu yana İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal ettiği alanların oranı yüzde 53'ten yüzde 70'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde 2 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin, güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Mevasi bölgesinde açtığı ateş sonucu 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail'e ait askeri araçların bölgedeki Filistinlilerin çadırlarına ateş açtığını söyledi.

İsrail'in saldırılarını sürdürmesi ve sınırlı miktarda insani yardım girişine izin vermek dışında sınır kapılarını kapalı tutması, Gazze'deki insani krizi derinleştiriyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 174 bin kişi yaralandı.

Ateşkese rağmen devam eden saldırılarda ise 1200 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 888 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Ateşkes İhlali - Son Dakika

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