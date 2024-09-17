İsrail'in Gazze'deki Bombası 9 Sivilin Canına Mal Oldu - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Bombası 9 Sivilin Canına Mal Oldu

İsrail ordusu Gazze'de bir evi bombaladı, 9 sivil hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

17.09.2024 22:47
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir evi bombalaması sonucu 9 sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde bir evi bombaladığı belirtildi.

Saldırıya uğrayan evin enkazından 4 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralının çıkarıldığı aktarılan açıklamada, "Evin enkazındaki 5 kişinin cesedi henüz çıkarılamadı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in bombaladığı evin "Hassune" ailesine ait olduğu bilgisi verilen açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarından kaçan başka iki ailenin de aynı evde yaşadığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 252 Filistinli öldü, 95 bin 497 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Bombası 9 Sivilin Canına Mal Oldu - Son Dakika

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