Gazze'de yaşanan gıda krizi: İsrail'in kıtlığa sürüklediği Filistinli çocuklar - Son Dakika
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Gazze'de yaşanan gıda krizi: İsrail'in kıtlığa sürüklediği Filistinli çocuklar

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka sonucu yaşanan gıda krizi, Filistinli çocukların makarna tanelerini toplamasıyla gözler önüne seriliyor. İsrail'in saldırılarıyla açlığa mahkum edilen 2,3 milyon Filistinli, insani yardımlara muhtaç durumda. BM'nin uyarısına göre, Gazze'de 2,2 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya, 378 bin kişi felaket seviyesinde açlıkla mücadele ediyor.

12.03.2024 12:06
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İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde yere dökülen makarna tanelerini toplayan Filistinli çocukların durumu bölgede yaşanan gıda krizinin boyutunu gösteriyor.

Filistinli gazeteci Muhammed Ahmed, Gazze'nin kuzeyine havadan atılan insani yardımlara ilişkin sosyal medya hesabından görüntü paylaştı.

Görüntüde, çok sayıda Filistinlinin düşen yardımlardan bir paket de olsa almak için bölgede toplandığı görülüyor.

O anlarda, 2 Filistinli çocuğun yere dökülen makarna tanelerini elleriyle toplayarak yanlarında getirdikleri okul çantasına doldurmaya çalıştığı anlar kameraya yansıyor.

Filistinli çocukların yürek burkan bu görüntüsü, Gazze'de yaşanan gıda sıkıntısını gözler önüne seriyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Gazze'yi 2007'den bu yana havadan, karadan ve denizden abluka altında tutan İsrail, bölgeye insani yardım girişlerine engellemeler çıkarıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladıkları bildiriliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de yaşanan gıda krizi: İsrail'in kıtlığa sürüklediği Filistinli çocuklar - Son Dakika

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