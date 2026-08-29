Gazze'de Hastane Deposuna İHA Saldırısı: 3 Yaralı

İsrail ordusunun bir insansız hava aracıyla (İHA), Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin ilaç deposunu hedef alması sonucu 3 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu Deyr el-Belah kentinde bulunan hastane bünyesindeki ilaç deposunu İHA ile doğrudan hedef aldı.

AA muhabirine konuşan hastane kaynakları, saldırı sırasında sağlık hizmeti almak üzere Aksa Şehitleri Hastanesi'nde bulunan 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Saldırı nedeniyle depoda meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun bu sabah da Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda bir Filistinli çiftçi hayatını kaybetmiş, bir kişi de ağır yaralanmıştı.

Söz konusu saldırılar, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından sürekli ihlal edilmesi gölgesinde gerçekleşiyor.

Saldırıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın 17 Ağustos'ta Fox News'e verdiği mülakatta İsrail'e yönelttiği "Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması gerektiği" çağrısına rağmen devam etmesi dikkati çekiyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ihlalleri sebebiyle 1313 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 361 kişi yaralandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana süren yıkım ve saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 449'a, yaralı sayısı ise 174 bin 472'ye ulaştı.