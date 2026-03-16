İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısı: 8 Ölü
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısı: 8 Ölü

16.03.2026 10:26
İsrail, Gazze'de bir polis aracına hava saldırısı düzenledi, 8 kişi hayatını kaybetti, birçok yaralı var.

GAZZE, 16 Mart (Xinhua) -- İsrail'in, Gazze'nin iç kesimindeki Zuveyda kasabası girişi yakınlarında bir polis aracına düzenlediği hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) pazar günü Hamas'ın kontrolündeki bir polis aracını hedef aldığını bildirdi. Filistinli sağlık yetkilileri, Xinhua'ya yaptıkları açıklamada hava saldırısında yoldan geçen birden fazla kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre aynı gün İsrail'e ait bir İHA da Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Saverha bölgesinde toplanan Filistinlilere en az bir roket fırlattı.

Kamptaki El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada saldırıda bir kişinin, eşinin ve oğullarının hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu iki saldırı konusunda da henüz açıklama yapmadı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, pazar günü yaptıkları açıklamada son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 5 kişinin cansız bedeninin ve 8 yaralının getirildiğini bildirdi.

Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 663'e, yaralıların sayısıysa 1.762'ye çıktı. 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 72.239'a, yaralıların sayısıysa 171.861'ye yükseldi.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Polis, Gazze, Son Dakika

