İsrail'in Gazze'deki İşgali Genişliyor

İsrail'in, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nde işgali genişleterek bölgenin yüzde 70'ini kontrol altına alma çabası ve "gönüllü göç" adı altında Filistinlilerin sürgününün yeniden dile getirilmesi etnik temizlik planının hayata geçirildiğine yönelik endişeleri artırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin yüzde 60'ını işgal altında tuttuklarını belirterek İsrail ordusuna ele geçirilen alanı yüzde 70'e çıkarma talimatı verdiğini duyurdu.

Netanyahu'nun bu talimatıyla İsrail ordusu, Gazze'de yaşayan 2 milyon Filistinliyi Akdeniz kıyısında çok küçük bir alana yığılmaya zorlarken Gazzeliler bir kez daha zorla yerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya.

İsrail ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetti

İsrail'in 10 Ekim 2025'te devreye giren Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmeyi reddetmesi Gazze'de insani krizin sürmesine neden oldu.

Ateşkesi sık sık ihlal eden ve 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'ye saldırılarına aralıksız devam eden İsrail'in, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana düzenlediği saldırılarda yaklaşık 922 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 786 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkes ihlalleri bununla da sınırlı kalmadı. Anlaşmaya göre, Gazze'ye günlük 600 tır insani yardım girişi sağlanması gerekiyordu. Buna karşın İsrail, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze'ye yeterli insani yardımın girişine izin vermedi. Bu da Gazze'de süren insani krizin derinleşmesine neden oldu.

İsrail, Gazze'de işgali genişletti

ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasında çekildiği bölgelere tekrar girmeyeceğini taahhüt eden İsrail ordusu, buna karşın Gazze'de işgali günden güne genişleten adımlar attı.

İsrail ordusu, Ekim 2025'te ateşkes anlaşmasına göre belirlenen "sarı hat" isimli bölgeye çekildi, böylece Gazze Şeridi'nin yüzde 53'lük kısmı İsrail işgali altında kalırken, yüzde 47'lik orta kesim Filistinlilere bırakıldı.

İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasından sonra, işgal ettiği bölgelerin bir kısmını bırakarak "kırmızı hat" olarak adlandırılan bölgeye çekilmesi gerekiyordu. Buna rağmen, İsrail ordusu İran savaşının gölgesinde, işgali sessiz sedasız genişletti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde işgali yüzde 60'ın üzerine çıkardıklarını itiraf etti ve İsrail ordusuna Gazze'de işgali yüzde 70'in üzerine çıkarma talimatı verdiğini duyurdu.

?İşgali genişletme talimatı sonrası, yeniden zorla yerinden edilme endişesi

Netanyahu'nun Gazze'de işgal edilen bölgelerin oranının yüzde 70'e çıkarılacağı açıklaması sonrası Gazze'deki Filistinlileri bir kez daha zorla yerinden edilme endişesi sardı.

İşgalin genişletilmesi planı, özellikle "Sarı Hat" olarak nitelendirilen temas hattındaki Filistinlerin bir kez daha zorla yerinden edilmesi anlamına geliyor.

İsrail ordusunun sık sık düzenlediği saldırılara rağmen gidecek yerleri olmadığı için ölümü göze alıp temas hattında kalmaya devam eden Filistinlileri daha da zor günler bekliyor.

Öte yandan, İsrail ordusunun işgalin genişletilmesi sonrası Gazze'ye yönelik saldırılarında ise artış yaşanıyor. Kurban Bayramı'na rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını büyük oranda artıran İsrail ordusu son bir haftada 35'ten fazla Filistinliyi öldürdü.

Kilometre kare başına 18 bin 500 kişi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal ettiği alanı yüzde 70'e çıkarması durumunda, temas hattındaki Filistinlilerin yeniden sürgünüyle, savaş öncesinde de nüfus yoğunluğunun çok yüksek olduğu bölge, dünyanın en yoğun nüfuslu alanlarından biri haline gelecek.

Toplamda yaklaşık 365 kilometre kare gibi küçük bir alana sahip olan Gazze Şeridi'nde, İsrail'in işgal ettiği alanın yüzde 70'e çıkmasıyla, 2 milyondan fazla Filistinli, yaklaşık 110 kilometre karelik bir alanda yaşamak zorunda kalacak.

Filistinlilerin hareket edebileceği fiziksel alanın daralmasıyla Gazze'de kilometre kare başına düşen kişi sayısı yaklaşık 18 bin 500'e yükselecek. Bu rakam, Türkiye'nin en büyük 3 şehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla 2965, 232 ve 375'tir.

"Gönüllü göç" adı altında etnik temizlik planı yeniden gündemde

Netanyahu'nun Gazze'de işgali genişletme talimatı vermesine paralel olarak İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "gönüllü göç" adı altında Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesi planını ilerleteceklerini söyleyerek konuyu yeniden gündeme taşıdı.

İsrail'in Filistinlilere göçten başka yol bırakmamak için saldırıları devam ettirdiği, işgali genişlettiği ve bölgede insani durumun iyileşmesine izin vermediği değerlendiriliyor.

Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere "gönüllü göç" adı altında sürgün edilmesi planı, İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'te saldırılarının başlamasının hemen ardından başta İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olmak üzere, İsrailli siyasiler ve yetkililer tarafından bir hedef olarak belirlendi.

ABD Başkanı Trump'ın Ocak 2025'te Filistinlilerin başka ülkelere gönderilebileceği yönündeki açıklamasının ardından İsrail, bu planı uygulamak için çalışmalar yaptı.

Tel Aviv yönetimi, bir yandan Gazze'ye insani yardım girişini tamamen durdurarak insani krizi derinleştirirken diğer yandan Filistinlileri kabul edecek ülke arayışlarına girdi.

Ekim 2025'te ateşkesin devreye girmesiyle bu konu gündemden düşse de, Netanyahu'nun işgali genişletme talimatı ve Katz'ın "gönüllü göç" adı altında Filistinlileri sürgün etme planını ilerleteceklerini açıklaması, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik "etnik temizlik" emellerinden vazgeçmediğini gösterirken bu planın uygulanmaya başladığı yönündeki endişeleri de artırdı.