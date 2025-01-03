İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne saldırısı Fas'ta protesto edildi

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Faslılar, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırıma varan saldırıları protesto etti.

Fas'ın Tatvan, Tanca, Kazablanka, Taza, İnzikan ve Agadir kentlerinde cuma namazı sonrası Gazze ile dayanışma gösterileri düzenlendi.

Ümmetin Davalarını Destekleme Heyeti'nin çağrısı üzerine düzenlenen gösterilerde, İsrail'in Gazze'de hastaneleri ve sağlık çalışanlarını hedef alması kınandı, bu soykırımın durdurulması çağrısı yapıldı.

Gazze'deki sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu çabalara dikkati çeken göstericiler, "Ey doktor sana selam olsun, ruhumuz ahdine vefa gösteren ruhuna feda olsun", "Şehit vasiyetini bıraktı, davadan taviz verme", "Yazıklar olsun susanlara… Gazze yok oluyor" şeklinde sloganlar attı.

Art arda 65 haftadır Gazze ile dayanışma gösterilerinin sürdürüldüğü Fas'ta göstericiler, Filistin davasının desteklenmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne saldırısı

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini de ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu belirtmiş, durumlarının açıklanması çağrısında bulunmuştu.???????