İsrail'in Gazze'deki Okul Bombalamaları: 267 Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'deki Okul Bombalamaları: 267 Ölüm

İsrail, Gazze'deki sığınma merkezlerine düzenlediği bombalı saldırılarda 267 kişinin ölümüne neden oldu.

21.09.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'nde geçen ağustos ayından bu yana sığınmacıların kaldığı 21 okulu bombaladığı ve bu saldırılarda 267 kişinin öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı bildirildi.

Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Örgütü'nden (Euro-Med) yapılan açıklamada, İsrail'in geçen aydan bu yana Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 21 okulu bombaladığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılarda 267 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in bugün Ez-Zeytun Mahallesinde sığınmacıların kaldığı okulu bombalamasının kınandığı açıklamada, İsrail'in işlediği suçlara bir yenisini daha eklediği ve eylül ayında vurulan okul sayısının 8'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in "askeri hedeflerin vurulduğu" iddiasıyla sığınma merkezlerini hedef almasına tepki gösterilerek, bu iddiaların doğruluğunu kanıtlayacak herhangi bir delilin bulunmadığı vurgulandı.

"İsrail ordusunun, Gazze'deki okul, tesis gibi sığınma merkezlerini, sivil halkı göç ettirmeye zorlamak için kasıtlı olarak hedef aldığı" kaydedilen açıklamada, tüm ülkelerden "İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın durdurulması, uluslararası hukuka ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uymasının sağlanması, etkin yaptırımların uygulanması ve kendisine sağlanan her türlü siyasi, mali ve askeri destek ve işbirliğinin durdurulması ve sivillerin korunması" için üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi istendi.

İsrail savaş uçaklarının bugün Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu 13'ü çocuk 6'sı kadın 22 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı düzenlediği sığınma merkezi sayısı 181'e ulaştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Akdeniz, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Okul Bombalamaları: 267 Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:35 Fenerbahçe’ye Kadıköy’de soğuk duş Galatasaray 7 dakikada 2 gol attı Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş! Galatasaray 7 dakikada 2 gol attı
18:52 Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı CHP Milletvekili Ediz Ün’ün otomobilinden neler çıktı neler Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı! CHP Milletvekili Ediz Ün'ün otomobilinden neler çıktı neler
18:36 Canlı anlatım Mücadelede peş peşe goller Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
18:04 Adana’da “süper hücre“ kabusu Şiddetli yağış sele neden oldu Adana'da "süper hücre" kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu
16:29 Odun toplayanların üzerine yıldırım düştü: 2 ölü, 9 yaralı Odun toplayanların üzerine yıldırım düştü: 2 ölü, 9 yaralı
10:10 Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
10:03 Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı
09:51 Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı
09:37 İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran olay 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi
09:25 Ekonomi çevreleri bu geziye odaklandı Ekonomi çevreleri bu geziye odaklandı
09:11 Daltonlar çetesine operasyon 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı Daltonlar çetesine operasyon! 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı
08:56 Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı
08:44 KKTC’de asgari ücrete bir zam daha Yeni rakamı duyanlar “Yok artık“ diyor KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor
08:36 Fenerbahçe’nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı Fenerbahçe'nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 21:04:48. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki Okul Bombalamaları: 267 Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement