İsrail'in Gazze'deki Okul Bombalaması: 22 Ölü

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GAZZE, 22 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in Cumartesi günü Gazze kentinin güneyinde yerlerinden edilmiş insanların barındığı bir okula düzenlediği hava saldırısında en az 22 Filistinli hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada okulun Zeytun mahallesinde bulunduğu ve ölenlerin çoğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğu belirtildi.

Filistinli güvenlik kaynaklarının Xinhua'ya verdiği bilgiye göre İsrail'e ait bir savaş uçağı, okulu en az bir füzeyle vurdu.

Gazze'deki Hamas yönetimine bağlı medya ofisi, İsrail ordusunu Gazze kentinin güneyinde yerlerinden edilmiş binlerce kişinin kaldığı bir okulu bombalayarak "korkunç bir katliam" yapmakla suçladı.

Devam eden suçlardan İsrail ordusu ve ABD yönetiminin sorumlu olduğunun vurgulandığı açıklamada uluslararası topluma, suçlarına son vermesi için İsrail'e baskı uygulama çağrısı yapıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının istihbarat yönlendirmesiyle Gazze'de bir okuldaki komuta ve kontrol merkezinde faaliyet gösteren Hamas militanlarını vurduğunu savundu.

Adraee, söz konusu merkezin, Hamas militanları tarafından İsrail ve güçlerine karşı "terör" operasyonları planlayıp gerçekleştirmek için kullanıldığını söyledi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinden Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Gazze'de devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 41.391'e yükseldi.