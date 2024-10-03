İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısı: 21 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısı: 21 Ölü

İsrail ordusunun Gazze'deki UNRWA okullarına düzenlediği saldırıda 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

03.10.2024 23:16
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İsrail ordusunun katliamlarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son iki günde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı 3 okula düzenlediği saldırıda 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki okullara yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lazzarini, İsrail ordusunun son 2 günde Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait 3 okula saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda en az 21 kişinin öldüğünü aktaran Lazzarini, hedef alınan okullarda 20 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığını vurguladı.

Lazzarini ayrıca, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana UNRWA'ya ait 140'tan fazla okulu hedef aldığını kaydetti.

İsrail ordusu, Gazze'de sık sık çeşitli iddialarla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulları hedef alıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 788 Filistinli öldü, 96 bin 794 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısı: 21 Ölü - Son Dakika

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