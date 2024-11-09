İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısı: 5 Ölü

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İsrail güçlerinin Gazze kent merkezinde Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile Gazze kentinin doğusundaki Eş- Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda en az 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları da saldırının Şucaiyye Mahallesi'nde bir yardım dağıtım merkezinin yakınında toplanan Filistinlileri hedef aldığını belirtti.

Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 552 Filistinli öldü, 102 bin 765 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.