İsrail'in Gazze'deki okul saldırısı İtalya'da tepki çekti

Güncel

İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği, en az 100 Filistinlinin öldüğü saldırı, İtalya'da muhalefet partilerinin ve iktidar ortağının tepkisini çekti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri Giuseppe Conte ile Yeşiller ve Sol İttifak (AVS) lideri Angelo Bonelli, İsrail ordusunun Gazze'de dünkü okul saldırısından sonra İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetini güçlü şekilde protesto etmek için İtalya'nın Tel Aviv'deki büyükelçisinin geri çağrılmasını talep etti.

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein, "Okulları ve hastaneleri bombalamak bir savaş suçudur. Gazze'de yaşananlara tanık olmaya devam etmek kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Schlein, Netanyahu'nun durdurulması için Avrupa çapında ve uluslararası düzeyde bir girişim başlatılması gerektiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, aynı zamanda sağ koalisyon iktidarının ortaklarından Forza Italia partisi lideri Antonio Tajani de X hesabından yaptığı paylaşımında, "Gazze'de bir okulun bombalanması ve bu kadar çok masumun hayatını kaybetmesine sebep olması kesinlikle kabul edilemez. İsrail'den insani hukuka saygı göstermesini istiyoruz. Derhal ateşkes ve Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması çağrısını sivilleri korumak için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Corriere della Sera gazetesinin haberinde de Tajani'nin, dünkü saldırının ardından gün boyu bölge ülkelerindeki büyükelçilerle video konferans görüşmeleri yaparak, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Bu arada, İtalya Başbakanlığı da 9 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamayla ABD, Mısır ve Katar'ın, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısını desteklediğini bildirmişti.