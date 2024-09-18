İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında 8 Filistinli Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında 8 Filistinli Öldü

İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulu bombalayarak 8 kişinin ölümüne neden oldu.

18.09.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 5'i çocuk, 8 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı İbn el-Heysem Okulunu bombaladığı belirtildi.

Saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın, 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Sağlık alanından kaynaklar da hayatını kaybeden 8 Filistinlinin naaşlarının yaralılarla beraber el-Ehli Baptist Hastanesine getirildiğini, yaralılar arasında durumu kritik olanların bulunduğunu kaydetti.

İsrail savaş uçağının, roketlerle İbn el-Heysem Okulunun binalarından birini hedef aldığını paylaşan görgü tanıkları da İsrail savaş uçağının attığı roketlerin binanın üst katından girip zemin katta patladığını ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı odalarda büyük bir yıkıma yol açtığını anlattı.

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yerinden ettiği Filistinlilerin sığındığı birçok okulu hedef alarak çok sayıda kişiyi öldürdü.

İsrail güçleri, 11 Eylül'de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen sivillerin sığındığı El-Cauni Okulu'nu bombalamış, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 18 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıda 6 BM personelinin de öldüğünü açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında 8 Filistinli Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
17:47 Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olayda tutuklama Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
08:29 Özel’in “mafya“ suçlamasına Soylu’dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat Özel'in "mafya" suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 20:36:45. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında 8 Filistinli Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement