İsrail'in Gazze'deki saldırılarına destek için sahte sosyal medya hesapları kullanıldı

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İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken ABD kamuoyunu İsrail lehine etkilemek adına oluşturulan yüzlerce sahte sosyal medya hesabı ifşa oldu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrailli Fake Reporter gözlem grubu, Instagram, Facebook ve X platformlarında açılan binlerce sahte hesapla ABD kamuoyunu İsrail lehine etkilemek adına yürütülen operasyonu ortaya çıkardı.

Fake Reporter'ın konuya ilişkin yayımladığı raporda, İsrail yanlısı içerik ve paylaşımların sosyal medyada sahte hesaplar yoluyla popülerleşmesini hedefleyen operasyonun, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının üstünden birkaç hafta geçmesinden sonra başladığı kaydedildi.

Raporda, operasyon için The Moral Alliance, UnFold ve NonAgenda isimli 3 ayrı sözde haber sitesinin açıldığı belirtildi.

Söz konusu platformların, CNN, The Guardian ve Wall Street Journal gibi basın kuruluşlarının Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personelinin 7 Ekim Hamas saldırısına dahil olduğuna ve Hamas üyelerinin 7 Ekim olayları sırasında "cinsel şiddet" uyguladığına ilişkin iddiaları gündeme getiren haberleri paylaştığı kaydedildi.

Demokrat Partili siyasetçiler hedeflendi

Raporda, The Moral Alliance, UnFold ve NonAgenda isimli "haber sitelerinde" Gazze'deki duruma ilişkin İsrail yanlısı paylaşımların yanı sıra iklim değişikliği, yapay zeka ve Oscar ödüllerine ilişkin paylaşımların sosyal medyada takipçi artırmak amacıyla yapılmış olabileceği belirtildi.

Sahte hesapların 3 platformda yayınlanan içerikleri ABD'li siyasetçiler, nüfuzlu kimseler ve önde gelen haber kuruluşlarını etiketleyerek paylaştıklarının tespit edildiği raporda aktarıldı.

Raporda, İsrail yanlısı içeriklerle hedeflenen ABD'li politikacıların yaklaşık yüzde 85'inin Demokratlardan oluştuğu kaydedildi.

Sahte hesapların paylaşımlarıyla en çok hedeflediği isimlerin sırasıyla Demokrat Kongre Üyeleri Ritchie Torres, Joe Neguse, Hank Johnson, Cori Bush ve Lucy McBath olduğu bildirildi.

Yaklaşık 600 sahte sosyal medya hesabı oluşturuldu

Fake Reporter raporunda, Facebook, Instagram ve X'te yaklaşık 600 sahte hesabın aynı gün içinde açıldığı, bu hesaplar için aynı sosyal medya profil adlandırma kurallarının uygulandığı ve hepsinin aynı ağın parçası olduğunu gösteren diğer ortak özelliklere de sahip olduğu belirtildi.

Ayrıca, Unfold isimli platformun açıldığı tarihin sahte hesapların oluşturulduğu tarihle aynı olduğu da aktarıldı.

Sosyal medya operasyonunu yürüten çekirdek bir sosyal medya kullanıcı grubunun bulunduğu, çoğu Yahudi veya Afro-Amerikan isimleriyle açılmış sahte hesapların ise ikinci grubu oluşturduğu ve son olarak sosyal medyada yeniden gönderi ve yorum yapmak için üçüncü bir grubun daha bulunduğu raporda vurgulandı.

Raporda, pek çok sahte hesaptan, "Afro-Amerikan orta yaşlı bir erkek olarak", "Orta yaşlı beyaz Amerikalı bir adam olarak" gibi benzer ifadeler kullanılarak İsrail yanlısı paylaşımlar ve yeniden gönderiler yapıldığı kaydedildi.