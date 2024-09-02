İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 48 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 48 kişi öldü

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 48 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Saldırılar devam ederken sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri enkaz altında kalan ölülere ulaşamıyor.

02.09.2024 13:16
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 48 kişiyi öldürdüğü, 70 kişiyi de yaraladığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 332 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 48 kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 786'ya, yaralı sayısının da 94 bin 224'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 48 kişi öldü - Son Dakika

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