İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda birçok kişi yaralandı. İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınan evlerin enkazı altında halen binlerce ölü olduğu bildirildi. Sivil altyapı da saldırılar sonucu tahrip ediliyor.

11.06.2024 12:31
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki evlere düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, saldırılarda çok sayıda Filistinlinin de yaralandı.

Gazze kentinin Ed-Derac Mahallesi'nde İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınan Aşur ailesine ait bir evin enkazı altından çoğu çocuk 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının Abu Alba ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti. Evin enkazından çok sayıda kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Kurtarma ekipleri, Şehy Rıdvan Mahallesi'nde yıkılan bir evin enkazında da kayıp kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel kaynakların AA'ya verdiği bilgilere göre İsrail savaş uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ise İsrail savaş uçaklarının saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara doğrudan ateş açması sonucu çok sayıda Filistinlinin yaralandığını aktardı.

Filistin'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 124 Filistinli öldürüldüğünü, 84 bin 712 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü - Son Dakika

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