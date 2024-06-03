İsrail ordusu Gazze'deki mülteci kamplarına saldırdı, 10 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'deki mülteci kamplarına saldırdı, 10 Filistinli öldü

İsrail ordusu Gazze\'deki mülteci kamplarına saldırdı, 10 Filistinli öldü

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarına düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda 6 kadın ve çocuk Bureyc'te, 4 Filistinli ise Nusayrat'ta yaşamını yitirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı ise 36 bin 439'a yükseldi.

03.06.2024 02:38
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki iki mülteci kampına düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda 2 evi bombaladı.

İsrail ordusunun Bureyc'te "Akl" ailesine ait evi hedef alan saldırısında 6 kadın ve çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden 6 Filistinlinin cenazesi ve yaralılar Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü, İsrail'in bombaladığı evin enkazı altında kalanları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

İsrail ordusunun Nusayrat'taki Yirminci Cadde'de "Ebu Nar" ailesine ait evi hedef alması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusunun Musbih bölgesine düzenlediği saldırıda yaralananlar kentteki Avrupa Hastanesine ulaştırıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Birleşmiş Milletler'in yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Gazze'deki mülteci kamplarına saldırdı, 10 Filistinli öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu Gazze'deki mülteci kamplarına saldırdı, 10 Filistinli öldü - Son Dakika
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