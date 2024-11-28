İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında 26 Filistinli öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında 26 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 26 Filistinli hayatını kaybetti.

28.11.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 26 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun saldırısında, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde evleri bombalanan bir çocuk yaşamını yitirdi.

Gazze'nin kuzeyinde de İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nı hedef alan aralıksız saldırılarında bir kişi öldü.

İsrail savaş uçaklarının kuzeydeki Beyt Lahiya beldesinde "Zakkut" ve "Sahvil" ailelerine ait iki evi bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Abasan bölgesinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlileri hedef alması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde ve Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin el-Cenine Mahallesi'nde yerleşim yerlerini ve binaları havaya uçurdu.

El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Nusayrat Mülteci Kampı'nda evleri ve vatandaşları hedef alması, insansız hava araçlarının ateş açması sebebiyle hastaneye 16 şehit ve 55 yaralı getirildi." ifadesi kullanıldı.

Hastanenin acil bölümünün yaralılarla dolduğu ve yaralıların yerlerde tedavi edilmeye çalışıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Çocuk, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında 26 Filistinli öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Milli Savunma Üniversitesi’nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
23:00 Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:33 Okan Buruk’tan Hollandalı gazeteciye olay cevap Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
22:08 Van Bronckhorst’tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim Van Bronckhorst'tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim
22:06 Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı
22:02 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu! Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 16:25:42. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında 26 Filistinli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.