İsrail'in Gazze Saldırıları Uluslararası İzolasyonu Artırıyor

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İsrail'in, 14 aydır Gazze'de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle "eşi benzeri görülmemiş uluslararası izolasyonla" karşı karşıya olduğu belirtildi.

İsrail ekonomi gazetesi Calcalist'in haberinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden Gazze'ye yönelik saldırılara uluslararası kamuoyunun tepkisinin sanayi, havacılık ve turizm ve spor sektörlerindeki yansımaları ve uluslararası "sessiz boykot" ele alındı.

Haberde, yabancı hava yolu şirketlerinin İsrail'e gidiş-dönüş uçuşlarını askıya almasından, silah satışını durduran hükümetlere, sonlandırılan akademik işbirliklerine ve İsrail'deki projelerden çekilme kararı alan uluslararası altyapı şirketlerine kadar boykotun her geçen gün daha da sıkılaştığı ifade edildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" tutuklama emri çıkarma kararının, "İsrail'deki yabancı yatırımlar açısından sonuçları" olacağı belirtildi.

Gazetenin haberinde, "Örneğin, etik kurallar nedeniyle silah şirketlerine yatırım yapmayan Norveç Varlık Fonu, savaş suçları işlediğinden şüphelenilen ülkelere yatırım yapmıyor." ifadesi kullanıldı.

Son aylarda İngiltere, İtalya, Avustralya ve İspanya dahil olmak üzere çok sayıda ülkenin İsrail güvenlik şirketleriyle ticareti azaltmaya yönelik kamuoyu baskısını dile getirdiği, bunun sadece silah ve savunma şirketlerini değil aynı zamanda yerel sanayiye temel bileşenler tedarik eden firmaları da etkilediği belirtildi.

Haberde, kısa sürede uluslararası kamuoyunun tamamıyla Filistinlilere ve Gazze'deki yıkım ve ölümlerin boyutuna odaklandığı, hükümetin ise İsrail'in imajını "kana susamış, kundakçıya" dönüştürdüğü ifade edildi.

Bunun, İsrail'i, tutuklama emirleriyle daha da kötüleşebilecek daha da dışlanmış bir devlet olarak sınıflandırmaya itecek "sessiz boykot sorunu" olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları uçuşların askıya alınmasına yol açtı

Calcalist gazetesinin haberinde, çok sayıda uluslararası hava yolu şirketinin Tel Aviv'e gidiş-dönüş uçuşlarını askıya aldığını hatırlatıldı.

7 Ekim 2023 öncesi İsrail'de 66 hava yolu şirketi faaliyet gösterirken, şu an yalnızca 6 İsrail şirketi dahil 20 hava yolu firmasının hizmet verdiğine işaret edildi.

Haberde, saldırıların İsrail turizmi üzerindeki uzun vadeli etkisine ilişkin, "Yurt içi turizm büyük bir darbe aldı ve yabancı turizm önemli ölçüde daha pahalı hale geldi." ifadesine yer verildi.

İsrail Otelciler Birliğinin 7 Ekim'den bu yana 90 otelin (ülkedeki toplam otel sayısının yüzde 20'si) kapandığı açıklamasına yer verilen haberde, 2024'ün başından bu yana turistlerin gece konaklamasında yüzde 79 azalma görüldüğü, geçen yılki 7,5 milyon turist sayısına karşı bu yıl 1,6 milyon turistin ülkede gece konakladığı bildirildi.

Haberde, "Aynı zamanda Avrupa'daki destinasyonlara bilet fiyatları binlerce dolara yükseldi, arz azaldı ve direkt uçuşlarla ulaşılabilen destinasyonlar küçüldü." denildi.

UCM'nin tutuklama kararı sanayiyi olumsuz etkiledi

Calcalist gazetesinin haberinde, İsrail Üreticiler Birliği Başkanı Ron Tomer'in "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Başbakan Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarma kararının sanayi de dahil olmak üzere tüm ülkeye zarar verdiği" değerlendirmesi aktarıldı.

Tomer, "Birisi, İsrail'in Gazze'deki insanları aç bıraktığını ve tıbbi tedaviden mahrum bıraktığını duyduğunda, böyle şeyler yapan bir ülkeyle gerçekten çalışmak isteyip istemediğini kendine sormaya başlıyor." ifadesini kullandı.

Haberde, "Gazze ve Lübnan'daki savaşın yerli sanayiye karşı bir boykot dalgasına yol açtığı" vurgulanarak, "En büyük ve en gürültülü boykot, mayısta başlayan ve ekim ayında yoğunlaşan Türkiye boykotuydu." ifadesine yer verildi.

Haberde, Dışişleri Bakanlığı Sanat Dairesi Müdürü Anat Gilad'ın "Normalde bir yılda etkinliklerimizde dünyanın dört bir yanından 1000'den fazla sanat yönetmenini ağırlardık ve bu yıl konukların yüzde 20 ila 30'u geldi." sözleri yer aldı.

İsrail'in saldırılarının spor alanındaki etkisine de değinen haberde, "Gergin durum, İsrail sporlarını da olumsuz etkiliyor… Geçen yıl İsrail spor kulüplerinin faaliyetlerine ciddi zararlar verdi, çünkü hepsi sadece yurt dışında müsabakalara ev sahipliği yapmak zorunda kalıyor ve yabancı oyuncularla sözleşme yapmakta büyük zorluk çekiyorlar." denildi.

Haberde, İsrail'in, 14 aydır Gazze'de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle "eşi benzeri görülmemiş uluslararası izolasyonla" karşı karşıya olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.