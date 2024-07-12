İsrail'in Gazze saldırılarına rağmen Filistinli öğrenci doktora tezini savundu - Son Dakika
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İsrail'in Gazze saldırılarına rağmen Filistinli öğrenci doktora tezini savundu

Filistinli öğrenci Enes el-Kanu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 9 aydan uzun süredir devam eden saldırılarına rağmen yıkılan evinde doktora tezini savundu. Kanu, İsrail'in devam eden saldırılarına rağmen akademik çalışmalarını aksatmadığını söyledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ablukası, kısıtlamaları ve saldırıları nedeniyle Malezya Üniversitesi'nde (USM) uzaktan doktora programında eğitimine devam eden Kanu, tezini bitirerek doktora derecesini aldı.

12.07.2024 17:51
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Filistinli öğrenci Enes el-Kanu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 9 aydan uzun süredir devam eden saldırılarına rağmen yıkılan evinde doktora tezini savundu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Bi'r en-Naca bölgesinde yaşayan Kanu, İsrail'in devam eden saldırılarına rağmen akademik çalışmalarını aksatmadığını söyledi.

"Gümüş nanotellerin üretilmesi ve bunların ultraviyole sensörlerin imalatında kullanılması" konulu doktora tezini yıkılmış evinde savunan Kanu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ablukası, kısıtlamaları ve saldırıları nedeniyle Malezya Üniversitesi'nde (USM) uzaktan doktora programında eğitimine devam etti.

Doktora tezini bitiren Kanu, USM'deki hocalarının karşısında çevrim içi şekilde doktora tezinin savunmasını yaptı.

İsrail'in Gazze saldırıları Kanu'nun doktora serüvenine engel olamadı

Kanu, geçen yıllarda Gazze Şeridi'ndeki İslam Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

Malezya'da doktora eğitimine devam eden Kanu, ailenin geçimini sağlayacak tek kişi olması sebebiyle Gazze'ye dönmek zorunda kaldı ve Gazze İslam Üniversitesinde çalışmaya başladı.

Bir süre birikim yaptıktan sonra Malezya'ya dönmek ve eğitimini tamamlamak isteyen Kanu'ya İsrail'in 7 Ekim 2023 saldırıları engel oldu. Saldırıların durmaması ve şiddetinin giderek artması ise Filistinli öğrenciyi hayallerinden vazgeçiremedi.

Kanu, internet, elektrik ve kaynak sıkıntısının yanı sıra zor yaşam koşullarına rağmen tezini bitirerek, doktora derecesini aldı.

İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu ve 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde kuzey bölgeleri, şiddetli gıda, su, ilaç ve yakıt sıkıntısına sahne oluyor.

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırıları sırasında Kanu da birden fazla kez yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 7 Ekim'in ardından Gazze'deki sivillerin "uçuruma itildiğini" ifade ederek, "Gazze'de sadece insani kriz yok, aynı zamanda bir sefalet girdabı var." demişti.

Kamu sağlık sistemi ve eğitim sisteminin imha edildiğini, sıcaklar nedeniyle bulaşıcı hastalıklarda da artış olduğunu kaydeden BM Koordinatörü Kaag, İsrail'in 6 Mayıs'ta Refah'a saldırılarının ardından 1 milyondan fazla kişinin tekrar yerinden edildiğine ve Gazze genelinde 1,9 milyon insanın yerinden edildiğine işaret etmişti.

Evi yıkıldı ancak doktora tezini tamamlayıp diplomasını aldı

AA muhabirine konuşan Kanu, "2021'de Malezya'ya gittiğini, gümüş nanotellerin üretimi ve bunların ultraviyole sensörlerin yanı sıra düşük güçte çalışan elektrikli ısıtıcıların üretiminde kullanılması konusunda doktora yapmak için Universiti Sains Malaysia'ya (USM) kaydolduğunu" anlattı.

Kanu, sözlerine şöyle devam etti:

"Gazze'ye döndüğüm sırada saldırılar patlak verdi. Ben de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeydim. Burada her Filistinli gibi saldırıların ortaya çıkardığı koşullardan etkilendim ve trajediler yaşadım. Evim bombalandı ve yıkıldı."

Başlangıçta internet, elektrik kesintisi gibi zorluklarla karşı karşıya kaldığını ancak bunları aşarak tezini yazabildiğini anlatan Kanu, "Saldırılar sırasında doktora tezimi yazmaya bir süre ara verdim daha sonra saldırıların uzun sürmesi nedeniyle tezimi tamamlamak için çalışmaya geri döndüm." diye konuştu.

Doktora tezini savunurken internetin kesilmesinden, güneş enerjisiyle şarj ettiği bataryasının bitmesinden korktuğunu ve yaklaşık 5 saat boyunca savunmasının devam ettiğini belirten Kanu, zorluklarla dolu sürece rağmen doktora derecesini aldığını dile getirdi.

İsrail, saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki 6 üniversiteyi tamamen yerle bir etti. Saldırılarda 3 üniversite rektörü ile 95'ten fazla üniversite dekanı ve profesörü öldürüldü.

Yaklaşık 88 bin öğrenci de eğitimlerine ara vermek zorunda kalırken, Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre uluslararası burs alan 555 öğrenci de yurt dışına gidemedi.

Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'deki öğrencilerin uzaktan eğitim yöntemiyle yüksek lisans tezini tamamladığını ve savunduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Malezya, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze saldırılarına rağmen Filistinli öğrenci doktora tezini savundu - Son Dakika

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