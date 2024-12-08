İsrail'in Gazze Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı var.

08.12.2024 21:46
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarında 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynakların AA'ya aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırılar düzenledi.

Gazze kentine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybederken, Filistinlinin cenazesi El-Ehli Baptist Hastanesine getirildi.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki saldırısında ise 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırılarda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 708 Filistinli öldü, 106 bin 50 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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