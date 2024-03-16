İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı artıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesis Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hazar Gölü kıyısında bulunan sosyal tesis, kayyım tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, devire tepki göstererek, '15 gün var seçimlere bu talan burada devam ediyor. Buradan sesleniyorum; bu talana son ver kayyım. Ne istiyorsunuz Diyarbakır'ın malından mülkünden? 15 gün var seçime, güvenmiyor musunuz? Kime güvenmiyorsunuz? Bunları söyleyin' dedi.