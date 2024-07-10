İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında en az 8 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında en az 8 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, 20 Filistinli ise yaralandı. Saldırılar, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların 278. gününde gerçekleşti. Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 6'sı çocuk 8 Filistinli öldü, Gazze kentinin kuzeyine yapılan saldırılarda ise en az 10 Filistinli yaralandı. İsrail'in sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef almaya devam etmesi uluslararası tepkilere neden oluyor.

10.07.2024 09:39
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Gazze kenti ve Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinlinin öldüğü, 20 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 278. gününde de devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 6'sı çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti, 10 Filistinli yaralandı.

Saldırılarda belediye binasının çevresindeki bir dükkan da yıkıldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeyine düzenlediği saldırılarda ise en az 10 Filistinli yaralandı.

Kentin güneyine yönelik saldırılarda ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmiş, en az 53 kişi yaralanmıştı.

İsrail, uluslararası tüm uyarılara rağmen Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında en az 8 Filistinli öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında en az 8 Filistinli öldü - Son Dakika
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