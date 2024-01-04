İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 22 bin 438'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 90 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 125 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 318'ini de yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 438'e, yaralı sayısının da 57 bin 614'e yükseldiğini kaydetti.

Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklar olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sağlık çalışanları sayısının 326'ya çıktığını aktaran Kudra, 126 ambulansın da kullanılmaz hale getirildiğini belirtti.

Kudra, İsrail'in Gazze'de sağlık sistemine yönelik ihlallerine ilişkin, "İşgalci İsrail, 150 sağlık kuruluşunu kasıtlı olarak hedef aldı. Gazze Şeridi genelinde 30 Hastane ve 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı." ifadesini kullandı.

İsrail güçlerinin 99 sağlık çalışanını işkence ve zor şartlar altında alıkoymaya devam ettiğini belirten Kudra, Gazze'nin orta kesimlerindeki Aksa Şehitleri Hastanesi ve El-Avde Hastanesi'nin tehlike altında olduğunu ifade etti.

Kudra, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayına bağlı El-Emel Hastanesi'ni hedef aldığını hatırlattı.

Uluslararası kuruluşlara seslenen Kudra, Gazze'nin güneyindeki hastanelerin korunması, hasta ve yaralıların hastaneye ulaşımının sağlanması çağrısında bulundu.

Kudra, İsrail'in 3 aydır sürdürdüğü saldırılarla Gazze kenti ve Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin altyapısını kasten yerle bir ettiğine dikkati çekerek, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kuruluşu Şifa Tıp Kompleksi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi için uluslararası kurumların işbirliğinde durmaksızın çalıştıklarını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'nin kuzeyindeki 800 bin kişinin sağlık hizmetlerine erişemediğine vurgu yaparak, Şifa'nın faaliyete geçirilmesi için ilaç ve yakıt ulaştırılması, erişim ve koruma sağlanması ihtiyacını yineledi.

Kudra, uluslararası kurumlara hitaben, binlerce yaralının kurtarılması için Gazze genelinde sahra hastaneleri kurulması ve sağlık ekiplerinin gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilere ilişkin Kudra, "1,9 milyon yerinden edilmiş kişi, açlık, salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına, su, gıda, barınak ve ilaç eksikliğine maruz kalıyor." ifadesini kullandı.

Kudra, Gazze Şeridi nüfusunun yarısının temel yaşam gereksinimlerinin bulunmadığı şartlarda göç etmek zorunda kaldığı güneydeki Refah kentinde "tarifi ve dayanılması mümkün olmayan bir sağlık ve insani felaket" uyarısında bulundu.

Barınma merkezlerindeki duruma dair Kudra, uluslararası kurumlara söz konusu merkezlerdeki felaketi önleme, çocuklara, hamile kadınlara ve kronik hastalara sağlık hizmeti ve uygun gıdanın sağlanması çağrısı yaptı.

Kudra, Gazze'ye daha fazla yardım yapılmasını isteyerek, "Gazze Şeridi'ne ulaştırılan tıbbi yardım miktarının düşük düzeyde olması, İsrail işgalinin bunu yaralıları öldürmek için silah olarak kullandığını doğruluyor." dedi.

Yaralıların Gazze dışına çıkmasına ilişkin prosedürün yaralıları haftalarca bekleterek ölmelerine sebep olduğunu belirten Kudra, tedavi için Gazze dışına yalnızca 645 kişinin çıkabildiğini aktardı.

Kudra, öncelikli olarak 6 bin kişinin tedavi amaçlı Gazze dışına çıkarılabilmesi için etkili mekanizmaların sağlanması gerektiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Uluslararası Kızılhaç Komitesi başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlara, başta sağlık personeli olmak üzere İsrail'in alıkoyduğu kişileri ziyaret etme ve serbest bırakılmaları için baskı yapma çağrısında bulundu.