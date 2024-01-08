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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 23 bin 84'e ulaştı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 23 bin 84'e ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 249 artarak, 23 bin 84'e ulaştı. İsrail güçlerinin son 24 saatte gerçekleştirdiği 17 katliamda 249 Filistinli öldü, 510 kişi yaralandı. Saldırılar başladığından bu yana ölü sayısı 23 bin 84'e, yaralı sayısı ise 58 bin 926'ya çıktı.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 23 bin 84\'e ulaştı
08.01.2024 - 15:14,
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 249 artarak, 23 bin 84'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 94 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 249 Filistinliyi öldürdüğü ve 510 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "17 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 84'e, yaralananların sayısının ise 58 bin 926'ya çıktığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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