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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 26 bin 257'ye ulaştı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 26 bin 257'ye ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 113 gündür devam eden saldırılarında son 24 saatte 174 Filistinli öldü, 310 kişi yaralandı. Halen enkaz altında kalanlar olduğu belirtilirken, saldırılarda ölenlerin sayısı 26 bin 257'ye, yaralananların sayısı ise 64 bin 797'ye çıktı.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 26 bin 257\'ye ulaştı
27.01.2024 - 13:29,
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 174 artarak, 26 bin 257'ye ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 113 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 174 Filistinliyi öldürdüğü ve 310 kişiyi yaraladığı belirtilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı bölgede, halen enkaz altında bulunanların olduğu aktarıldı.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "18 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 257'ye, yaralananların sayısının ise 64 bin 797'ye çıktığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 26 bin 257'ye ulaştı - Son Dakika
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