İsrail'in Gazze Şeridi'ne açılan sınır kapılarını kapalı tutması sonucu ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği yaşanıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne açılan sınır kapılarını kapalı tutması sonucu ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği yaşanıyor

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne açılan sınır kapılarını kapalı tutması sonucu ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği yaşanıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne açılan sınır kapılarını kapalı tutması sonucu, Gazze'de ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı bildirildi. Gazze'deki hastanelerde ve sağlık hizmeti verilen yerlerde tıbbi malzeme stoku sıfıra indiği belirtilerek, hastaların hayatının tehlikeye girdiği vurgulandı. Gazze Şeridi'ndeki El-Avde Hastanesi ise askeri gerilim ve abluka nedeniyle hizmet veremez durumda olduğunu açıkladı.

19.05.2024 15:07
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne açılan sınır kapılarını kapalı tutması sonucu oluşan ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliğinin hasta ve yaralıların hayatını tehlikeye attığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in 226 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çok ciddi şekilde ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı vurgulandı.

İsrail'in, "Refah" ve "Kerem Ebu Salim" sınır kapılarını kapatmasının ardından Gazze Şeridi'nde acil hizmetler, cerrahi operasyonlar ve çeşitli sağlık hizmetlerinin sunulması için gerekli ilaç ve tıbbi malzeme konusunda büyük eksiklik yaşandığı belirtildi.

Uluslararası kurumlardan, Gazze'ye tıbbi malzeme girişinin sağlanması için çalışılması çağrısı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hastanelerde ve sağlık hizmeti verilen yerlerde tıbbi malzeme stoku sıfıra indi. Bu durum hastaların hayatını tehdit ediyor."

Gazze'deki El-Avde Hastanesi hizmet veremez durumda

Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinden yapılan açıklamada, bölgedeki askeri gerilim ve abluka nedeniyle hasta ve yaralılara hizmet verilemediği kaydedildi.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırda yer alan Refah Sınır Kapısı, İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatarak Filistin tarafını işgal ettiği 7 Mayıs'tan bu yana kapalı durumda.

İsrail ordusu, bölgeye düzenlediği kara saldırıları kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı yardım malzemeleri dahil tüm giriş ve çıkışlara kapatacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ne açılan sınır kapılarını kapalı tutması sonucu ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği yaşanıyor - Son Dakika

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