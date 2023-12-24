 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarında 40 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarında 40 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar sonucunda çoğu çocuk ve kadın olan onlarca Filistinli yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 79. gününde devam ediyor. Gazze'de hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı ise 152'ye yükseldi. Gazetecilik görevini yerine getiren El Rai Ajansı Müdür Yardımcısı Ahmed Jamal Al Madhoun da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Gazze'deki Filistin Medya Ofisi, 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazeteci sayısının 101'e ulaştığını açıkladı.

İsrail\'in Gazze Şeridi saldırılarında 40 Filistinli hayatını kaybetti
24.12.2023 - 22:41,
Abone Ol

- İsrail'in akşam saatlerinden bu yana Gazze Şeridi saldırılarında 40 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 79'uncu gün

GAZZE - İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze Şeridi'nin merkezinde düzenlediği saldırılarda en az 40 Filistinli hayatını kaybederken, çoğu çocuk ve kadın onlarca Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 79'uncu güne girildi. İsrail ordusunun bölgeye yönelik bombardımanı artarak devam ederken, 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 20 bin 258 Filistinli sivil hayatını kaybetti. İsrail, tepkilere aldırış etmeden dün gece bir kez daha Gazze Şeridi'ne saldırdı. Gazze Şeridi'nin merkezine dün akşamdan bu yana düzenlenen saldırılarda 40 Filistinli hayatını kaybederken, çoğu çocuk ve kadın onlarca Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 152'ye yükseldi

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde dün çıkan çatışmalarda 8 İsrailli askerin hayatını kaybettiği belirtilirken, hafta sonu ölen asker sayısının 13 olduğu aktarıldı. Kara operasyonlarının başlamasından bu yana ölen İsrailli asker sayısı 152'ye yükseldi. İsrail'in gerçek rakamları açıklamadığı, ölen asker sayısının çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

Gazze'de hayatını kaybeden gazeteci sayısı 101 oldu

Gazetecilik görevini yerine getirmek üzere Gazze Şeridi'nde bulunan El Rai Ajansı Müdür Yardımcısı Ahmed Jamal Al Madhoun, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazeteci sayısının 101'e yükseldiği belirtilirken, 50'den fazla medya ofisinin saldırılar sonucu tamamen ya da kısmen tahrip olduğu aktarıldı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Tim Dawson, öldürülen gazeteci sayısının "olağanüstü yüksek" olduğunu söyleyerek, "Aklıma gelen hiçbir çatışmada bu kadar çok gazeteci ölümü görmedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Medya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarında 40 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika


22:47
Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30
Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14
Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04
Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum
22:03
Elvan Gruda hayatını kaybetti Elvan Gruda hayatını kaybetti
21:49
İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
21:18
Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45
Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı

Son Dakika
22:47 Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30 Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14 Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04 Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum
22:03 Elvan Gruda hayatını kaybetti
21:49 İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
21:18 Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45 Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı
20:37 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
20:11 Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, sporcu çocuklara taciz suçlamasıyla tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 23:53:57. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarında 40 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement