İsrail'in Gazze'ye Açlık Politikası Kınandı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Açlık Politikası Kınandı

Haaretz, İsrail'in Gazze'deki açlık politikasını eleştirerek insani yardım akışının durdurulmasını kınadı.

18.04.2025 20:04
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İsrail merkezli Haaretz gazetesi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere dayattığı açlık politikasını kınayarak bunun, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti için gurur duyulan bir politika haline geldiğini belirtti.

Gazetenin "İsrail Gazze'yi aç bırakmayı durdurmalı" başlıklı başyazısında, "Bu politika, Gazze halkına sağlanan insani yardımları Hamas'ın askeri kapasitesiyle ilişkilendiren sahte ve popülist bir anlatıya dayanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu uygulamanın "devam eden insanlık suçunun sonucu" olduğuna işaret edilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in kabus hükümeti ve (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin himayesinde iki milyondan fazla Filistinliyi aç bırakması tamamen normal bir hale geldi.

6 haftadan uzun süredir Gazze Şeridi'ne gıda, ilaç, çadır veya başka bir yardım girişi olmadı. Bunun bedelini Hamas üyeleri değil, yüz binlerce çocuk, anne, yaşlı ve yoksul ödüyor."

Başyazıda Gazze'de insani yardım kuruluşları tarafından yapılan bir ankete göre, sadece mart ayında 3 bin 696 çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığına dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının, Gazze Şeridi genelinde işlettiği tüm fırınları kapatmak zorunda kaldığı aktarılan yazıda, şu anda halkın büyük bir kısmının, BM mutfakları tarafından sağlanan günde tek bir öğüne bağımlı yaşadığı vurgulandı.

Gazze halkının büyük bir kısmının, et, süt ürünleri, yumurta, sebze ve meyve gibi taze gıdalara ulaşamadığı belirtilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Temiz su eksikliği, insanların çadırlarda yaşamak zorunda kalması, kanalizasyon ve çöp toplama sistemlerinin çökmesi, sağlık sisteminin yıkılması ve diğer etkenler, şiddetli açlık krizini daha da derinleştiriyor.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı aç bırakma politikasının yol açtığı acı ve ölümler, savaşın hiçbir hedefini gerçekleştirmiyor. Yetersiz beslenme ve hastalık nedeniyle ölen çocuklar, ne esirlerin serbest bırakılmasına ne de Hamas'ın çökmesine yarayacaktır."

Netanyahu hükümetine hitaben ise yazıda "İsrail, Gazze'ye yardım akışını derhal yeniden başlatmalıdır. Dünya üzerindeki tüm ülkeler, İsrail'e bu konuda baskı yapmak için ellerindeki tüm olanakları kullanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

??Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1691 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 464 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Açlık Politikası Kınandı - Son Dakika

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