İsrail'in Gazze'ye Bombardımanı: 7 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Bombardımanı: 7 Ölü

İsrail\'in Gazze\'ye Bombardımanı: 7 Ölü

İsrail ordusu Gazze'de bir evi bombalayarak 7 Filistinlinin ölümüne yol açtı, çok sayıda yaralı var.

10.12.2024 22:47
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir evi bombalaması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda "Halife" ailesine ait evi hedef aldı.

İsrail saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail ordusu "Kesbe" ailesine ait 6 katlı bir evi bombaladı.

Sağlık ve sivil savunma ekipleri kısıtlı imkanlara rağmen binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yürütüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 786 Filistinli öldü, 106 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Bombardımanı: 7 Ölü - Son Dakika

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