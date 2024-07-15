İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentindeki Megazi Mülteci Kampı'nda yer alan Selamet ailesine ait evi hedef aldı.

Saldırıda, 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan, İsrail ordusu, Bureyc Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampı da dahil Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki birçok bölgeyi de topçu atışlarıyla vurdu.

Ayrıca, bölgeden alınan bilgiye göre, Refah kentinin kuzeyindeki ez-Zuhur Mahallesi'nin İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı, saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

?- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 574 Filistinli hayatını kaybetti.