İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda birçok Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda birçok Filistinli öldü

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda birçok Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında birçok Filistinlinin öldüğü, pek çok Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

09.06.2024 13:16
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında birçok Filistinlinin öldüğü, pek çok Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze kent merkezi ile Gazze Şeridi'nin orta ve güneyinde Filistinli sivillerin evlerini vurdu.

Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde Filistinli "Kesab" ailesinin evinin hedef alındığı İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Tel es-Sultan bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinli "Ebu'l Kas" ailesinin evine düzenlenen İsrail saldırısı sonrası hastaneye çok sayıda ölü ve yaralı getirildiğini aktardı.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 801 Filistinlinin öldürüldüğünü, 83 bin 680 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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