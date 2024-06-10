İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda birçok Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. İsrail'in hava, kara ve denizden gerçekleştirdiği saldırılar, Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felakete yol açmaktadır. Son saldırılarda Refah kenti ve Şucaiyye Mahallesi hedef alınmış, evler vurularak birçok Filistinli hayatını kaybetmiştir. Gazze Şeridi'nde yaşanan saldırılarda ise toplamda 37 bin 84 Filistinli öldürülmüş, 84 bin 494 Filistinli ise yaralanmıştır.

10.06.2024 10:05
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İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü, pek çok Filistinli yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına hava, kara ve denizden 248. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin farklı bölgelerine şiddetli saldırlar düzenledi. Saldırılarda çok sayıda kişi öldü, pek çok kişi de yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail savaş uçaklarının vurduğu evde 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ile Ebulacin kentlerine karadan top atışlarıyla eş zamanlı olarak hava saldırıları düzenledi. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail hücumbotlarından Gazze kenti kıyısındaki bölgelere yoğun şekilde ateş açılırken, İsrail topçuları da Gazze kentindeki Ez-Zeytun ve Tel el-Hava mahallelerini vurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinlinin öldürüldüğünü, 84 bin 494 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Filistin, Şucaiyye, İsrail, Refah, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü - Son Dakika

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