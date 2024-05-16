İsrail saldırılarında en az 37 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail saldırılarında en az 37 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail saldırılarında en az 37 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 37 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusu, Gazze kentindeki Ebu İskender, Es-Sidra ve Es-Sahabe bölgelerine saldırılar düzenledi. Saldırılarda Cahcuh, Gaferi ve Delu ailelerinin evleri hedef alındı. Gazeteci Muhammed Cahcuh'un ailesinden çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Refah kentindeki Halkavi ailesinin evine düzenlenen saldırıda ise 4 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ayrıca Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde bir binayı hedef aldı ve 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Cibaliya Mülteci Kampı'nda da evler bombalandı ve çatışmalar yaşandı.

16.05.2024 12:48
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine bu sabah düzenlediği saldırılarda en az 37 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentindeki Ebu İskender, Es-Sidra ve Es-Sahabe bölgelerine saldırılar düzenledi.

Haberde, "Cahcuh", "Gaferi" ve "Delu" ailelerinin evlerini hedef alan İsrail saldırılarında 10'u çocuk 30 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun evine düzenlediği saldırıda gazeteci Muhammed Cahcuh'un ailesinden çok sayıda kişiyle yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde "Halkavi" ailesinin evine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 4 Filistinlinin cenazesi ile çok sayıda yaralı Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri Hastanelerine getirildi.

Görgü tanıkları, sivil savunma ekiplerinin yıkılan evin enkazında kayıpları aramaya devam ettiğini belirtti.

İsrail ordusuna ait topçuların Refah kentinin doğu ve orta kesimlerini yoğun şekilde bombaladığını aktaran tanıklar, Refah'ın doğusunda İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında silahlı çatışmaların yaşandığını ifade eti.

Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde İsrail ordusunun bir binayı hedef alan saldırısında 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda evleri bombaladığını aktaran görgü tanıkları, Filistinli direniş grupları ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında en az 37 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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