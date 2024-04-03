İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 32 bin 975'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 975'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 180 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.
Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne saldırılarında 59 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 83 Filistinlinin yaralandığını belirtti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 975'e çıktığını aktaran Kudra, yaralı sayısının da 75 bin 577'ye yükseldiğini kaydetti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.
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